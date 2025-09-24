Eskişehir'de 'Dijital Detoks Günü' Uygulandı

Eskişehir'de Odunpazarı Kaymakamlığı öncülüğünde gerçekleştirilen 'Dijital Detoks Günü' çerçevesinde kamu çalışanları bir günlüğüne teknolojik cihazları bırakırken, kurumlar arası iletişim sabit hatlarla sağlandı.

Dijital bağımlılığın yaygınlaşmasına dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak için Odunpazarı Kaymakamlığı Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu tarafından 'Dijital Detoks' günü yapılmasına karar verildi. Bu çerçevede, Odunpazarı ilçesinde kamu hizmeti veren kurumlarda ve okullarda mesai saatleri boyunca mobil iletişim cihazları, sosyal medya ve sanal platformlar bırakıldı. Birbirleriyle daha fazla sosyalleşme imkanı bulan kamu çalışanları, bu süre içerisinde kurumlar arası iletişimi ise sabit hatlarla sağladı. Ayrıca, Hava İkmal İlkokulu'nda 'Güvenli İnternet Eğitimi' verildi.

"Teknolojinin bizim kontrolümüzde olacağı 'Dijital Detoks Günü'nde sanal platformları bırakıyoruz"

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Günlük yaşamın merkezine konumlanan mobil iletişim cihazları teknolojiye ve bilgiye erişimi artırsa da hayatımıza olumsuz etkileri de oldukça fazla. Bu durum özellikle kişiler arası iletişimin niteliğinin azalmasına; iletişimde bayağılaşma, yüzeyselleşme ve sıradanlaşma gibi sonuçlara yol açmaktadır. Ayrıca insanlar internette, sosyal medyada ve diğer sanal platformlarda çok fazla vakit geçirdiğinden günlük yaşantı etkilenmekte, iş ve eğitim yaşamında performans kaybı oluşmaktadır. Yapılan bilimsel araştırmalara göre dijital bağımlılığın bireylerde psikolojik, sosyolojik ve bilişsel düzeyde olumsuz etkilerinin yanında aynı zamanda kişilerde aşırı kiloluluk, duruş bozukluğu, boyun ağrısı, omuz ve sırt ağrısı, kas ve tendonlarda gerilme, iştahsızlık, görme bozuklukları, kalitesiz uyku ve sosyal ortamlardan uzaklaşma gibi bir dizi fiziksel sorunlara da neden olduğu gözlemlenmektedir. Teknolojinin bizi ele geçirdiği değil, teknolojinin bizim kontrolümüzde olacağı 'Dijital Detoks Günü'nde dijitali bırakıp hayata bağlanmak, günlük hayatın hızlı akışında çevremizle ve kendimizle etkileşim içinde olabilmek, sosyal medya ve sanal platformlar olmadan da yaşayabildiğimizi hatırlamak için 'Dijitale Bir Gün Mola!' sloganıyla mobil iletişim cihazlarını, sanal platformları ve sosyal medyayı bir günlüğüne bırakıyoruz" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR