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Eskişehir'de Beyin Kanaması Geçiren Hasta Kars'a Nakledildi

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Eskişehir'de beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılan Yavuz Bulut, tedavi sürecinin ardından İl Sağlık Müdürlüğü'nün tahsis ettiği araçla Kars'a götürüldü. Hastanın bakımını üstlenebilecek akrabasının olmaması nedeniyle naklinin gerçekleştirilmesi gerektiği belirtildi.

Eskişehir'de tedavi edilen hasta İl Sağlık Müdürlüğü'nün aracı ile Kars'a götürüldü

Çalışırken beyin kanaması geçirip Eskişehir'de tedavisi yapılan hasta memleketine ulaştırıldı

Sağlık Memuru Melike Gözaydın:

"Yardıma muhtaç hastaların hastaneye nakilleri sağlanıyor"

ESOGÜ Nöroloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Zehra Kocabaş:

" Eskişehir'de bakacak kimsesinin olmaması ve Kars'ta yaşaması nedeniyle naklinin yapılması gerekiyordu"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de beyin kanaması geçiren hasta tedavisinin ardından burada bakacak kimsesi olmaması ve maddi durumunun özel ambulans ile memleketine gitmeye elverişli olmaması nedeniyle Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü'nün tahsis ettiği araçla Kars'a nakledildi.

İnşaat işçiliği yaparak kazanç sağlayan Yavuz Bulut (54), 31 Ağustos'ta çalıştığı esnada inme (beyin kanaması) geçirdi. Hasta, bu şikayetiyle Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan hastaya beyin cerrahisi tarafından müdahale edildi. Yatağa bağımlı hale gelen bakım hastası, geçirdiği operasyonların ardından nöroloji servisinde takibe alındı. Eskişehir'de bakacak kimsesi bulunmayan ve maddi durumu özel ambulans ile memleketine gitmeye elverişli olmayan hasta için Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici devreye girdi. Muhtaçlara Sağlık Birimi'ne talimat veren Bildirici, hastanın Kars'a götürülmesi amacıyla özel araç tahsis edilmesini sağladı. Bir yakınının refakat ettiği hasta, İl Sağlık Müdürlüğü'nün aracı ile Kağızman İlçesi'ne ulaştırıldı.

"Yardıma muhtaç hastaların hastaneye nakilleri sağlanıyor"

Sağlık Memuru Melike Gözaydın, "Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı olarak görev yapan MUSAB birimi, muhtaçlarda sağlık birimi. İlimizde ikamet eden yatalak ve yardıma muhtaç hastaların hastaneye nakilleri sağlanıyor. Hastaneden hastaneye, evden hastaneye nakilleri yapılıyor. Hizmet bölgemiz dışında olanlarda da şehirler arası ve ilçelere de nakilleri gerçekleştiriliyor" dedi.

"Eskişehir'de bakacak kimsesinin olmaması ve Kars'ta yaşaması nedeniyle naklinin yapılması gerekiyordu"

ESOGÜ Nöroloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Zehra Kocabaş, "Hastamız yaklaşık 20 gün önce akut iskemik inme tablosuyla İnme Merkezi'mize başvurdu. ESOGÜ İnme Merkezi olarak, inme hastaları için Eskişehir ve çevre illere hizmet vermekteyiz. Bu yüzden pek çok hasta takibi yapıyoruz. Hastamızın takipleri neticesinde, kompesif cerrahisi yapıldı. Hastamız bakım sürecine hazırlandı. Süreci tamamlandıktan sonra taburculuk aşamasına geldiğimizde hastamızın Eskişehir'de bakacak kimsesinin olmaması ve Kars'ta yaşaması nedeniyle tekrardan oraya naklinin yapılması gerekiyordu. Ancak hastamızın kendi imkanı olmadığı ve bakıma ihtiyacı olduğu için İl Sağlık Müdürlüğü'nün MUSAB birimiyle iletişime geçtiğimizde 2 gün içerisinde organizasyonu yapıp hastamızın Eskişehir'den Kars'a nakli için yardımcı olmuşlardır. Teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Eskişehir'de Beyin Kanaması Geçiren Hasta Kars'a Nakledildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİR ERTEN - Yerel

İl Sağlık Müdürlüğü Eskişehir Sağlık Yerel Yaşam Kars

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