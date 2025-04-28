Eskişehir'de Bağımlılıkla Mücadele İçin Uluslararası İş Birliği Toplantısı Düzenlendi

Eskişehir'de Erasmus+ projesi çerçevesinde 'Kriz ve Afet Zamanlarında Bağımlılıkla Mücadelede Kamu-STK İş Birliği' tanıtım toplantısı düzenlendi.

Erasmus+ KA210-YOU Projesi; Eskişehir Valiliği, Kırıkkale Valiliği, Hırvatistan (Sirius - Psikolojik Danışmanlık, Eğitim ve Araştırma Derneği) ve Kuzey Makedonya (Siber Güvenlik, Kurumsal Güvenlik ve Kriz Yönetim Girişimi Derneği) ortaklığıyla yürütülüyor. Proje çerçevesinde, bağımlılıkla mücadelede kamu ve STK iş birliğini güçlendirmeyi hedefleyen bir açılış toplantısı düzenlendi. Toplantıda açıklamada bulunan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, bağımlılıkla mücadelenin tüm ülkelerin gündeminde yer alan ve etkin çalışmalar yürütülmesi gereken önemli bir konu olduğuna dikkat çekti.

"Her türlü boyutu ele alarak topyekün bir yaklaşım benimsemek çok önemli"

Vali Aksoy, yapmış olduğu açıklamada, "Ülkemizde, bağımlılıkla mücadeleye yönelik İl Koordinasyon Kurulları valiliklerimizin bünyesinde, ilçelerde ise kaymakamlarımızın başkanlığında büyük bir titizlikle görevlerini sürdürmektedir. Geçtiğimiz cuma günü Eskişehir Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulumuzu toplayarak son 3 aylık mevcut durumu değerlendirdik, aldığımız tedbirleri gözden geçirerek yeni tedbirler geliştirme kararı aldık. Bağımlılıkla mücadele, yalnızca kamu kurumlarının değil, sivil toplum kuruluşlarının, bireylerin ve tüm paydaşların katkılarıyla mesafe alınabilecek bir alandır. Bu çerçevede, Eskişehir Valiliği bünyesinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen Kadın Sağlığı Projesi içinde yer alan bağımlılıkla mücadele eğitimleriyle 15-69 yaş grubundaki kadınlarımızın bu konuda bilinçlenmesini sağlıyoruz. Bu mücadelede, her türlü boyutu ele alarak topyekün bir yaklaşım benimsemek çok önemli" dedi.

"Afet veya kriz durumlarında bireyler daha kırılgan hale gelmekte"

Özellikle kriz ve afet dönemlerinde bağımlılıkla mücadelenin çok daha fazla önem arz ettiğini vurgulayan Vali Aksoy, "Afet veya kriz durumlarında bireyler daha kırılgan hale gelmekte ve bu süreçte bağımlılıkla mücadele çalışmaları daha fazla özen gerektirmektedir. Ülkemiz, doğal afetler ve deprem riski açısından sık karşılaşılan bir coğrafyada bulunmaktadır. Dolayısıyla, böylesi durumlarda alınan tedbirleri gözden geçirerek, uluslararası alanda güzel örneklerden yararlanmak, yürütülen çalışmaları daha üst seviyeye taşımamıza katkı sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

"Daha güvenli bir gelecek inşa etmeyi hedefliyoruz"

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bu projeyle, Hırvatistan ve Kuzey Makedonya gibi ülkelerin tecrübelerinden yararlanarak, gençlerimizi bağımlılıkla mücadele konusunda daha bilinçli bir hale getirmeyi ve uluslararası iş birliği sayesinde daha güvenli bir gelecek inşa etmeyi hedefliyoruz. Başta desteklerinden dolayı Milletvekilimiz Ayşen Gürcan olmak üzere projede emeği geçen ve katkı sunan tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum. Bu çalışmaların, gelecekteki mücadelelerimize önemli katkılar sağlayacağına olan inancım tamdır. Projemizin hayırlı olmasını diliyor, tüm katılımcılarımıza hoş geldiniz diyorum."

Bağımlılık farkındalığını artırmaya yönelik faaliyetlerin detayları ve proje çerçevesinde yapılacak çalışmalar ile ilgili proje ortağı kurumlar tarafından sunum yapılan toplantıya AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan da katılım sağladı. - ESKİŞEHİR