Haberler

Eskişehir'de 'Türkiye'de Arıcılık ve Arı Ürünleri Paneli' düzenlendi

Eskişehir'de 'Türkiye'de Arıcılık ve Arı Ürünleri Paneli' düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ESOGÜ Ziraat Fakültesi ve Arı Yetiştiricileri Birliği iş birliğiyle düzenlenen panelde arıcılık sektörü tartışıldı. Panelde Eskişehir'in arıcılık potansiyeli ve sektördeki sorunlar ele alındı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Ziraat Fakültesi ile Eskişehir İli Arı Yetiştiricileri Birliği iş birliğinde, 'Türkiye'de Arıcılık ve Arı Ürünleri Paneli' gerçekleştirildi.

ESOGÜ Meşelik Kampüsü'nde yapılan panel, açılış konuşmalarının ile başladı. Ardından, arıcılık sektörüne ilişkin teknik sunumlarla devam etti. Program kapsamında Eskişehir florası, bal çeşitliliği, arıcılık mevzuatı ve koloni yönetimi gibi başlıklarda bilgilendirmeler yapıldı. Arıcılığın bölgesel ve ulusal düzeyde önemine değinilerek, Eskişehir'in arıcılık potansiyelinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Sektörün mevcut durumu, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. İlde arıcılığın sürdürülebilir biçimde güçlendirilmesine ilişkin ortak çalışma ve iş birliği vurgusu yapıldı. Panel, katılımcıların görüş alışverişiyle sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Uyuşturucu soruşturması büyüyor! Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi gözaltında

Spikerlerin ardından ünlü gazeteci de gözaltına alındı
Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu

Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Uraz Kaygılaroğlu eski eşini, programına konuk etti! 'Boşanma' sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi

"Boşanma" sorusuna aldığı cevapla bu hale geldi
'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu

'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
Yılbaşı ağacını süslerken kendini yaraladı! Milyonların izleyeceği maçta forma giyemeyecek

Ünlü isim yılbaşı ağacını süslerken kendini yaraladı
Aydınspor futbolcularından 'şehre dönmeme' kararı

Maddi sıkıntı çekiyorlardı! Tüm takım şehre dönmeme kararı aldı
Baba ve oğlunu vurduktan sonra yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış

Baba-oğlu vurup yakmıştı! Hedef saptırmak için bakın ne yapmış
Sivas'ta tarlasını süren çiftçiyi ürküten görüntü

Göz göze geldiler: Sivaslı çiftçinin nutkunun tutulduğu an
Erzurum'da Ülkücü gençlerin çektikleri video olay oldu

Ülkücü gençlerin videosu olay oldu
Talep patladı, köylü yetişemiyor! Ay sonunda yollara düşecek

Talep patladı, köylü yetişemiyor! Ay sonunda yollara düşecek
Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor

Kesik baş cinayetinde tüyler ürperten detaylar! Sır perdesi aralanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! TÜİK endişelendiren rakamları paylaştı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti! Korkutan rakamlar açıklandı
title