Eskişehir'de 'Türkiye'de Arıcılık ve Arı Ürünleri Paneli' düzenlendi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Ziraat Fakültesi ile Eskişehir İli Arı Yetiştiricileri Birliği iş birliğinde, 'Türkiye'de Arıcılık ve Arı Ürünleri Paneli' gerçekleştirildi.

ESOGÜ Meşelik Kampüsü'nde yapılan panel, açılış konuşmalarının ile başladı. Ardından, arıcılık sektörüne ilişkin teknik sunumlarla devam etti. Program kapsamında Eskişehir florası, bal çeşitliliği, arıcılık mevzuatı ve koloni yönetimi gibi başlıklarda bilgilendirmeler yapıldı. Arıcılığın bölgesel ve ulusal düzeyde önemine değinilerek, Eskişehir'in arıcılık potansiyelinin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Sektörün mevcut durumu, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. İlde arıcılığın sürdürülebilir biçimde güçlendirilmesine ilişkin ortak çalışma ve iş birliği vurgusu yapıldı. Panel, katılımcıların görüş alışverişiyle sona erdi. - ESKİŞEHİR