Eskişehir'de Aile ve Sosyal Hizmetler personeline danışmanlık tedbiri eğitimi başladı

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan meslek elemanlarına yönelik olarak 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamındaki 'Danışmanlık Tedbiri Uygulamaları' hizmet içi eğitim programı başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaygınlaştırma eğitimleri kapsamında, il müdürlüğü bünyesinde sahada aktif görev alan mesleki personele yönelik eğitim düzenlendi. Üç gün boyunca devam edecek eğitim programının açılış konuşmasını Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak yaptı.

"Toplumun güvenli emanet kasasıyız"

Konuşmasında sosyal hizmet çalışanlarının üstlendiği misyonun sınırlandırılamaz olduğuna vurgu yapan İl Müdürü Bayrak, teşkilatın doğumdan ölüme kadar hayatın her evresinde vatandaşın yanında olduğunu belirtti. Şeyh Edebali'nin 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkesini rehber edindiklerini ifade eden Bayrak, "Her kurumun belirli sınırları ve çalışma çizgileri vardır; ancak bizim 'Bu bizim alanımız değil' diyebileceğimiz tek bir insan, tek bir vaka dahi olamaz. Bizler toplumun ve devletin güvenli emanet kasasıyız. Sahada üstlendiğiniz rol sadece bir mesai değil, doğrudan insan hayatına temas eden hayati bir görevdir" dedi.

Son dönemde çocukları ve gençleri hedef alan dijital tehlikelerin altını çizen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, yaşanan olayları hatırlatarak uyarıda bulundu. Ailesinde ya da okulunda sorunsuz görünen çocukların sosyal medya manipülasyonları ve yetersiz dijital okuryazarlık nedeniyle suça sürüklenebildiğini söyleyen İl Müdürü Bayrak, sosyal hizmet uzmanlarının bakış açısının koruyucu bir kalkan olduğunu belirterek, "Sınıfta içine kapanan uykulu bir öğrenciye bir öğretmen yorgunluk, bir sağlık personeli fiziki rahatsızlık penceresinden bakabilir. Fakat sosyal hizmet uzmanı 'Acaba ailede bir ihmal, istismar ya da şiddet mi var?' diyerek en olumsuz ihtimali gözetir. Bizler 'Kışı tut, bahar gelirse ne ala' anlayışıyla hareket etmek, o en küçük nüansı radar gibi yakalamak zorundayız" ifadelerini kullandı.

"Danışmanlık tedbiri sıradan bir prosedür değildir"

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu çerçevesinde yürütülen çalışmaların dosya yoğunluğu veya evrak yükü olarak görülmemesi gerektiğini hatırlatan İl Müdürü Bayrak, haneye yapılan her ziyaretin koruyucu bir güç oluşturduğunu vurguladı. Bayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siz o kapıyı çalıp içeri adım attığınız anda, devletin varlığı ve gözetimi ailede doğrudan bir otokontrol başlatır. Bu temas; muhtemel faciaların, intihar eğilimlerinin ve travmaların önüne erken aşamada geçer. Sosyal hizmette bir çocuğa dokunmak, yalnızca bir ferdi değil, bir nesli kurtarmaktır."

Konuşmasının sonunda sahada fedakarca görev yapan meslek elemanlarına teşekkür eden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, üç gün sürecek eğitim programının sahadaki uygulamalara ve vaka yönetimine önemli katkılar sunacağını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı