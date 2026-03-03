Haberler

Eskişehir'de vefa sofrası: Devlet korumasında yetişen gençler iftarda buluştu

Eskişehir'de vefa sofrası: Devlet korumasında yetişen gençler iftarda buluştu
Güncelleme:
Eskişehir Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde devlet korumasında yetişmiş bireyler ve aileleriyle iftar programı gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' vizyonu kapsamında düzenlenen etkinlikte katılımcılar sosyal dayanışma ve paylaşmanın önemini vurguladı.

Eskişehir Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde "Aile ve Nüfus 10 Yılı" vizyonu kapsamında devlet korumasında yetişmiş kişiler ve aileleriyle iftar yapıldı.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, "Aile ve Nüfus 10 Yılı" vizyonu kapsamında bakım hizmetlerinden yararlanan çocuklar ve ailelerle bağların güçlendirilmesi, Bakanlığın çocuklara ve ailelere yönelik hizmet anlayışının sahaya yansıtılması ile Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ikliminin kuşatılması amacıyla Ramazan programları planladı. Bu kapsamda devlet korumasında yetişmiş kişiler ve aileleri ile iftar sofrasında bir araya gelindi. Aile ve Sosyal Hizmetler Eskişehir İl Müdürlüğü ve iş birliği içindeki Eskişehir Yetiştirme Yurdundan Ayrılanlar Derneği (ESYURTDER)'in birlikte hazırladığı programa yaklaşık 120 kişi katıldı.

"Devletimiz bizi yetiştirdi, istihdam etti"

İftar programında yaptığı kısa konuşmasında buluşmadan duyduğu memnuniyeti belirten ESYURTDER Başkanı ve EBRM Müdürü Dr. Mevlüt Yılmaz, "Devletimiz bizi yetiştirdi, istihdam etti. Biz de ESYURTDER aracılığıyla sosyal sorumluluk projelerinde yer alarak vefamızı göstermeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

İftar yemeğinin ardından ESYURTDER kurucu üyelerine gönüllü yelekleri giydirildi. Program, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
