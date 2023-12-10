Eskişehir'de ağaç değişimi çalışması yapılacak

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Ahmet Kanatlı ve Mustafa Kemal Atatürk Caddelerinde ömrünü tamamlamış ve devrilme riski taşıyan ağaçları kaldırarak yerine estetik değeri yüksek renkli ve çiçekli süs kirazı ağaçları dikecek.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 12-16 Aralık 21.00-06.00 saatleri arasında yapacağı çalışmayla Ahmet Kanatlı ve Mustafa Kemal Atatürk Caddelerine cepheli, ömrünü tamamlamış ve devrilme riski taşıyan ağaçları kaldırarak yerine estetik değeri yüksek renkli ve çiçekli süs kirazı ağaçları dikecek.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yaptığı incelemede, eski Zübeyde Hanım Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nin Ahmet Kanatlı Caddesi cephesinde tretuvarda bulunan Akasya ve Dişbudak türü ağaçlar ile Mustafa Kemal Atatürk Caddesi cephesinde bulunan Akasya ve Sofora türü ağaçlar gövdelerinde çevresel etkilere bağlı olarak çürüme ve boşalmalar olduğu tespit edildi. Bu kapsamda araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgede rüzgarlı ve yağışlı havalarda kırılma, devrilme gibi durumlara sebebiyet veren ve vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atan ağaçların kaldırılarak yerine estetik değeri yüksek renkli ve çiçekli süs kirazı ağaçları dikilmesi için çalışma yapılacak.

12-16 Aralık tarihleri arasında yapılan çalışma nedeniyle araç sürücüleri ve vatandaşları uyaran Büyükşehir yetkilileri, "Park ve Bahçeler Dairemiz tarafından bu bölgede çürümüş ve ömrünü tamamlamış, rüzgarlı havalarda güvenlik tehlikesi yaratan ağaçların kesimi gerçekleştirilecektir. Kesilmek zorunda olan ağaçların yerine bölgeye renk katacak pembe çiçekli, kırmızı yapraklı süs kirazları dikilecektir. 12-16 Aralık tarihleri arası 21.00-06.00 arası gerçekleştirilecek çalışmalar sebebiyle Ahmet Kanatlı Caddesi araç trafiğine kapatılacak Atatürk Caddesi İstasyon bölgesinde ise araç trafiği kontrollü olarak sağlanacaktır. Vermiş olduğumuz rahatsızlık için özür dileriz" dedi.