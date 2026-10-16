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Eskişehir'de 3 cezaevindeki tutuklu ve hükümlülere aile içi iletişim eğitimi verildi

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Eskişehir'de 3 cezaevindeki tutuklu ve hükümlülere aile içi iletişim eğitimi verildi
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Eskişehir'de üç ceza infaz kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlülere 'Aile İçi İletişim' eğitimi verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince Aile Eğitim Programı kapsamında düzenlenen eğitimle aile içi iletişimin güçlendirilmesi amaçlandı.

Eskişehir'de tutuklu ve hükümlülere yönelik 'Aile İçi İletişim' konulu eğitim gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, Adalet Bakanlığına bağlı L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, 2 Nolu Açık Ceza İnfaz Kurumu ve H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan tutuklu ve hükümlülere yönelik eğitimler düzenlendi. Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında gerçekleştirilen 'Aile İçi İletişim' konulu eğitimde, aile içi iletişimin güçlendirilmesi ve sağlıklı iletişim becerilerinin geliştirilmesi amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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