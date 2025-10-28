Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Kamil Çolak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesajlar yayımladı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, mesajında, "Bugün, şanlı tarihimizin en müstesna günlerinden birini, milletimizin yeniden doğuşunun ve sarsılmaz iradesinin tüm dünyaya ilanı olan Cumhuriyetimizin 102'nci yıl dönümünü kutlamanın onurunu ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Cumhuriyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, kahraman ecdadımızın vatanın dört bir yanında verdiği eşsiz bir istiklal mücadelesinin, esarete ve dayatmalara karşı 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!' diyerek haykırışının zaferle taçlandığı kutlu bir mirastır, Bu miras sadece yönetim şekli değil, aynı zamanda Türk milletinin karakterine en uygun, aklın ve bilimin rehberliğinde ilerlememizi sağlayan en büyük güvencemizdir" ifadelerini kullandı.

"Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir istiklal mücadelesi"

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, "Bugün 102'nci yaşını kutladığımız Cumhuriyetimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir istiklal mücadelesinin ardından aziz milletimizin canı pahasına kazandığı destansı zaferin eseridir. Binbir yokluk ve türlü zorluk içinde temelleri atılan Türkiye Cumhuriyeti, bugün bilimde, eğitimde, sanayide ve kültürde elde ettiği başarılarla geleceğe daha güçlü adımlarla yürümekte, Türkiye Yüzyılı vizyonu ile geçmişinden aldığı güçle geleceğini inşa etmektedir. Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi minnetle anıyor, aziz milletimizin her bir ferdinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" diye belirtti.

"Gelecek nesillere düşen en büyük görev, iç ve dış tehditlere karşı duyarlı olmak"

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak ise, şu sözlere yer verdi:

"Büyük Türk milleti, 1. Dünya Savaşı'nın ardından vatanını elinden alarak kendisini yok etmek isteyen işgalcilere karşı başlattığı Kurtuluş Savaşı ile tarih sahnesinde yeniden dirilmiş ve imza attığı eşi görülmemiş zaferin ardından 29 Ekim 1923'te 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesi ile Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuştur. Bu yıl Cumhuriyetimizin 102'nci kuruluş yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz. Bin yıldır vatan bildiğimiz bu topraklarda Selçuklu ile başlayıp Osmanlı ile devam eden Türk hakimiyeti ve devleti, yedi düvelin saldırılarıyla güç zamanlar yaşasa da tüm zorluk ve sıkıntılar aşılmış ve kurulan Türkiye Cumhuriyeti ile topraklarımızın ebedi Türk yurdu olduğu dosta düşmana kesin olarak gösterilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza dek yaşatmak için bizlere ve gelecek nesillere düşen en büyük görev, iç ve dış tehditlere karşı duyarlı olmak ve vatanımızın ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü inanç ve kararlılıkla savunmaktır." - ESKİŞEHİR