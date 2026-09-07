Eskişehir'deki 14 yaşındaki Azra Eroğlu, yaz tatilinde babasına pazarda yardım ederek hem harçlığını çıkarıyor hem de esnaflığı öğreniyor.

Eskişehir'de yaz tatilini pazarcılık yaparak değerlendiren 14 yaşındaki Azra Eroğlu, "Babama pazarda yardım ederek harçlığımı çıkarıyorum, hoşuma gidiyor. Burada esnaflığı ve kısa yoldan hesap yapmayı öğreniyorum" dedi.

Lise öğrencisi 14 yaşındaki Azra Eroğlu, okuldan geriye kalan zamanlarında pazarcılık yapan babasına yardım ediyor. Yaz tatilinin büyük bir bölümünü tezgah başında geçiren Eroğlu, hem bahçede ürün topluyor hem de pazarda satış yapıyor. Üzerine giydiği Eskişehirspor forması ile tezgahta duran Eroğlu, müşterilerin ilgisini topluyor.

"Pazarda babama yardım ederek harçlığımı çıkarıyorum, hoşuma gidiyor"

Yaptığı işleri anlatan Azra Eroğlu, "Küçükken babamın manavı vardı. Manavdayken de yardıma gelip çalışmayı seviyordum. Şimdiyse babam manavı bıraktı, pazara geçiş yaptı. Pazarda babama yardım ederek harçlığımı çıkarıyorum, hoşuma gidiyor. Sabahları babama arabadaki ürünler indirmesine yardımcı oluyorum. Sonrasında babamla birlikte tezgahı açıyoruz. Salataları ve domatesleri diziyorum, ürünleri satmak için tezgah başına geçiyorum, akşam da arta kalan ürünleri topluyorum" şeklinde konuştu

"Babama yardım etmekten keyif alıyorum"

Müşterilerle iyi anlaştığını ifade eden Eroğlu, "Beni tezgah başında gören vatandaşlar hayrete düşüyorlar. Babama yardım etmekten keyif alıyorum ve severek yapıyorum. Bazı müşterilerle uğraşmak zor olabiliyor. Sadece tezgah başında değil, aynı zamanda ürünlerin toplanması ve bahçe işleri zor olabiliyor" şeklinde konuştu.

"Kreş öğretmeni olmayı istiyorum"

Gelecekte yapmak istediği mesleğe değinen Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Babama yardım ederek esnaflığı ve kısa yoldan hesap yapmayı öğreniyorum. Şu anda meslek lisesini seçtim ve orada çocuk gelişimi bölümünü seçerek, nasip olursa kreş öğretmeni olmayı istiyorum. Pazarcılığa yönelmek istemiyorum. Pazarcılığın sonunun çok iyiye gideceğini düşünmüyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı