Eskişehir Büyükşehir'in Spor Şenliklerinde Şampiyonlar Kupa ve Madalyalarını Aldı - Haberler

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Spor Şenlikleri'nde, şampiyonlar final maçlarıyla belli oldu. Şampiyonlar ile dereceye giren takımlar, kupa ve madalyalarını düzenlenen törenlerle aldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Spor Şenlikleri, bayramın ruhunu gençlerle birlikte spor sahalarına yansıttı. Sokak basketbolu, voleybol ve badminton final maçları büyük heyecana sahne olurken, izleyiciler de büyük keyif aldı.

POTADA BÜYÜK REKABET

Gökmeydan Spor Kampüsü'nde gerçekleştirilen 3x3 Sokak Basketbolu Şenliği'nde 14-26 yaş arası gençler, erkekler ve kadınlar takımlar halinde mücadele etti. 16 Mayıs'ta elemelerin tamamlandığı 3x3 Sokak Basketbolu Şenliği'nde, final maçı ile şampiyon takımlar belli oldu. Büyük heyecanın yaşandığı final mücadelesi sonunda erkeklerde şampiyonluğa Çavalar takımı ulaşırken, ETBA Büyükler ikinci, OBA Team ise üçüncü oldu. Kadınlar final mücadelelerinde ise Power Puff Girls takımı şampiyon olurken, Avengers ikinci, Sunset ise üçüncü oldu. Ş

Şampiyon ve dereceye giren takımların madalyalarını, CHP Milletvekili Jale Nur Süllü, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Deniz Kaplan, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehmet Ali Çeliksoy ile Basketbol İl Temsilcisi İhsan Küçükaycan verdi.

Milletvekili Süllü, basketbol antrenörü ve emekli beden eğitimi öğretmeni Abdullah Ünlü'ye de basketbola ve spora verdiği katkılar dolayısıyla teşekkür plaketi verdi.

BADMİNTONDA KIYASIYA MÜCADELE

Osmangazi Spor Sahasında yapılan Badminton final mücadelelerinde ise küçük tek kızlarda Çağla Demir birinci olurken, Beyaz Zabun, Elif Mercan ve Ecrin Keskin dereceye girdi.

Genç tek kızlarda da Sıla Yıldırım birinci, Berra Taşdemir, Sudenur Kocasu ve Şevval Ulu madalya alan isimler oldu.

Genç tek erkeklerde başarı sıralaması Asil Yüksel, Eymen Öztürk, Ömer Altun ve Buğra Çalışır şeklinde olurken, tek küçük erkeklerde Kaan Düzenli birinci, Yaman Tezel, Seçkin Çelik ve Agah Kartal da iki, üç ve dördüncü oldu. Şampiyon ve dereceye giren sporculara madalyaları ve katılım belgeleri verildi.

VOLEYBOLDA BÜYÜK HEYECAN

Yine Osmangazi Spor Sahasında, Açık Alan Kadınlar Voleybol Müsabakalarının final heyecanı yaşandı.

Kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı final maçında Tepebaşı Belediyesi şampiyonluğa ulaşırken, Es Spor ikinci, Yıldız voleybol takımı ise üçüncü oldu.

Şampiyon ve dereceye giren takımlara kupa, madalya ve katılım belgelerini CHP Milletvekili Utku Çakırözer, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Arslan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Deniz Kaplan ve Ali Rıza Saltık, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehmet Ali Çeliksoy ile Eskişehir Voleybol İl Temsilcisi Cihat Fırıncıoğlu verdi. Karşılaşmaların hakemlerine de teşekkür plaketi verildi.

Tören sonrası protokol üyeleri sporcuları tek tek tebrik ederken, gençler hem şampiyonluğu hem de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı şarkı ve marşlarla kutladı.