Eskişehir Büyükşehir'den Toplu Ulaşımda Görevli Sürücülere Öfke Kontrolü Semineri - Haberler

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Eskişehir Büyükşehir'den Toplu Ulaşımda Görevli Sürücülere Öfke Kontrolü Semineri

ANKA - Emel Türegün - Yerel
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Eskişehir Büyükşehir'den Toplu Ulaşımda Görevli Sürücülere Öfke Kontrolü Semineri

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından ulaşımda görev yapan toplu taşıma sürücülerine yönelik düzenlenen, “Öfke Kontrolü ve Stres ile Baş Etme Seminerleri” tamamlandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından ulaşımda görev yapan toplu taşıma sürücülerine yönelik düzenlenen, "Öfke Kontrolü ve Stres ile Baş Etme Seminerleri" tamamlandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen "Öfke Kontrolü ve Stres ile Baş Etme Seminerleri" Taşbaşı Kırmızı Salon'da gerçekleştirildi.

4 Nisan'da ilki yapılan ve Klinik Psikolog Prof. Dr. Gülten Seber tarafından verilen seminerler serisi, yapılan son seminer ile tamamlandı.

Özellikle kent içi ulaşımda büyük zorluklar yaşayan şoförlerin öfke kontrolü ve stres yönetimi konusuna dikkat çeken Prof. Dr. Gülten Seber, seminerlerde önemli uyarı ve tavsiyelerde bulundu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkilileri, verilen eğitimlerle şoförlerin sorunlarla baş etme konusunda önemli bir noktaya geleceğini kaydetti.

ANKA / Emel Türegün - Yerel

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir, Yerel, Haberler

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