Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Engelsiz Sokak Festivali - Haberler

ESKİŞEHİR (ANKA) -

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Engelsiz Sokak Festivali büyük bir katılımla düzenlendi. Festivalde farkındalık yürüyüşü, stantların açılması ve sahne gösterileri ile hafızalardan silinmeyecek görkemli bir farkındalığa imza atıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerle dolu dolu bir hafta yaşattı. Hafta kapsamında düzenlenen Engelsiz Sokak Festivaline, Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Odunpazarı Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir Barosu, Eskişehir Kent Konseyi başta olmak üzere 21 kurum, dernek, sivil toplum kuruluşu üyeleri ile engelli bireylerin aileleri ve vatandaşlar katıldı.

YÜRÜYÜŞ İLE BAŞLADI

Ulus Anıtı'ndan başlayan yürüyüş, İsmet İnönü Caddesi ve Şair Fuzuli Caddesi geçilerek Adalar Porsuk Bulvarı'nda tamamlandı. Farkındalık yürüyüşü ile etkinliklerdeki şarkı ve danslara vatandaşlar da eşlik edince, renkli bir sokak dansı festivali de ortaya çıktı.

Ellerinde, "Farklıyım haklıyım buradayım, Önyargınız engel olmasın, Herkes için bir dünya mümkün, Engelli mi engellenen mi?" yazılı dövizlerle, akrobasi ve bando takımı gösterisi eşliğinde yürüyen, büyük bir katılımın olduğu yürüyüş Eskişehir'in farkını da ortaya koydu.

Yürüyüş sırasında çevrede bulunan vatandaşlar, katılımcılara alkışları ile büyük destek verdi. Festivali başlatan yürüyüşe Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuray Akçasoy, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, Genel Sekreter Yardımcısı Senem Ekinci ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Hale Kargın da katıldı.

Adalar Porsuk Bulvarı'nda kurulan stantlara ulaşan korteje burada seslenen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuray Akçasoy, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Yılmaz Büyükerşen, Mersin'deki Büyükşehir Belediyeleri Başkanlarının toplantısında olduğu için katılamadı. Size koskocaman sevgilerini ve saygılarını iletiyorum. Büyükşehir Belediyemiz burada çok özel bir farkındalık etkinliği düzenledi. Çok teşekkür ediyor, sevgilerimi sunuyorum" dedi.

ÇEŞİTLİ GÖSTERİLER SERGİLENDİ

Yürüyüşün ardından özel gereksinimli bireylerin sahne aldığı halk oyunları, dans gösterileri ve şiir dinletisi büyük ilgi gördü. Gençlerin performansı izleyenler tarafından uzun süre alkışlandı.

Adalar Porsuk Bulvarı'nda açılan stantlarda ise dernekler ve kuruluşlar hazırlamış oldukları ürünlerin satışını yaptı, sergiler açarak tanıtımlarını düzenlendi. Eskişehir Barosu da açtığı stant ile engelli hakları ilgili bireyleri bilinçlendirme çalışmaları yaptı.

Gün boyu devam eden etkinliklere Eskişehirliler büyük ilgi gösterirken, engelli bireyler ve aileleri de Engelsiz Sokak Festivali nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e teşekkür ettiler.