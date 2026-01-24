Eskişehir'in bağımlılıkla mücadele projesi Avrupa arenasında

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Erasmus+ KA210 projesi kapsamında, uluslararası heyet Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te bir araya gelerek kriz dönemlerinde bağımlılıkla mücadele stratejilerini masaya yatırdı.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde hayata geçirilen "Kriz ve Afet Zamanlarında Bağımlılıkla Mücadelede Kamu-STK İş Birliği" projesi, Avrupa yolculuğuna devam ediyor. Projenin üçüncü hareketliliği; Hırvatistan, Kuzey Makedonya ve Kırıkkale Valiliği'nden ortakların katılımıyla Zagreb'te gerçekleştirildi.

İyi uygulama örnekleri yerinde incelendi

Zagreb programı kapsamında, bağımlılıkla mücadele alanında aktif rol oynayan çeşitli sivil toplum kuruluşlarına (STK) teknik ziyaretler düzenlendi. Heyet, sahadaki başarılı uygulamaları yerinde inceleyerek Hırvatistan'ın bu alandaki deneyimleri hakkında bilgi aldı. Kamu ve sivil toplum arasındaki koordinasyonun afet dönemlerindeki kritik önemi vurgulandı. - ESKİŞEHİR