Haberler

Eskişehir'in bağımlılıkla mücadele projesi Avrupa arenasında

Eskişehir'in bağımlılıkla mücadele projesi Avrupa arenasında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Erasmus+ KA210 projesi kapsamında, uluslararası heyet Hırvatistan'ın Zagreb kentinde bağımlılıkla mücadele stratejilerini değerlendirerek önemli iş birlikleri geliştirdi.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen Erasmus+ KA210 projesi kapsamında, uluslararası heyet Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te bir araya gelerek kriz dönemlerinde bağımlılıkla mücadele stratejilerini masaya yatırdı.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün koordinatörlüğünde hayata geçirilen "Kriz ve Afet Zamanlarında Bağımlılıkla Mücadelede Kamu-STK İş Birliği" projesi, Avrupa yolculuğuna devam ediyor. Projenin üçüncü hareketliliği; Hırvatistan, Kuzey Makedonya ve Kırıkkale Valiliği'nden ortakların katılımıyla Zagreb'te gerçekleştirildi.

İyi uygulama örnekleri yerinde incelendi

Zagreb programı kapsamında, bağımlılıkla mücadele alanında aktif rol oynayan çeşitli sivil toplum kuruluşlarına (STK) teknik ziyaretler düzenlendi. Heyet, sahadaki başarılı uygulamaları yerinde inceleyerek Hırvatistan'ın bu alandaki deneyimleri hakkında bilgi aldı. Kamu ve sivil toplum arasındaki koordinasyonun afet dönemlerindeki kritik önemi vurgulandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Balıkesir beşik gibi! Peş peşe iki deprem daha meydana geldi

Günlerdir beşik gibi sallanan ilimizde peş peşe iki deprem daha
Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı: Başka seçeneğimiz yok

Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump 'Grönland' mesajı vermeye çalıştı ancak alay konusu oldu

Trump "Grönland" mesajı vermeye çalıştı ancak alay konusu oldu
TBF, Ergin Ataman için devreye girdi

TBF, Ergin Ataman için devreye girdi
Bakan Fidan: İsrail'in İran'a saldırı arayışında olduğuna dair emareler var

Bakan Fidan, İsrail'in saldırı arayışında olduğu ülkeyi açıkladı
Bakan Göktaş'ı isyan ettiren 'Seçmece çocuk' talebi: Bu bir sipariş değil

Bakan Göktaş'ı isyan ettiren talep: Bu bir sipariş değil
Trump 'Grönland' mesajı vermeye çalıştı ancak alay konusu oldu

Trump "Grönland" mesajı vermeye çalıştı ancak alay konusu oldu
İBB kreşinde çocuğa şiddet soruşturması! Tutuklama kararı var

Türkiye'nin gündemine oturan skandalda yeni gelişme! Şimdi hesap vakti
Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray'da olsa kırmızı çıkar mı?

Maç sonu isyan etti: Galatasaray'da olsa...