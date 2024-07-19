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Eskişehir Adliyesi'nde Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure Günü Programı Düzenlendi

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Eskişehir Adliyesi'nde Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen Aşure Günü programında, adliye çalışanları ve vatandaşlara aşure ikram edildi. Programda ayrıca Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü sanatçıları tarafından yapılan 15 Temmuz Tablosu sergilendi.

Eskişehir Adliyesi'nde Muharrem ayı dolayısıyla Aşure Günü programı düzenlendi.

Programda Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ile Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, Başsavcı Vekilleri Mehmet Özel, Savaş Kılıç ve İsa Tuncay ile adliyeye gelen vatandaşlara personele ve avukatlara aşure ikram ettiler. Eskişehir Adliyesi'nde zemin katta bulunan, vatandaşların tek bir birimden hizmet almalarını sağlamak amacıyla kurulan Ön Büro yanında bulunan Yunus Emre Köşesinde düzenlenen programa Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri, hakimler ve Cumhuriyet savcıları, adliyede görev yapan personel ile vatandaşlar katıldı. Adliye yemekhanesinde hazırlanan aşure, Başsavcı Yeldan, Komisyon Başkanı Sazak ile Başsavcı vekilleri tarafından yargı çalışanlarına, avukatlara ve adliyeye hizmet almaya gelen vatandaşlara ikram edildi. Başsavcı Yeldan ve beraberindekiler, aşure dağıtımı yaparken, vatandaşlar da ön bürodaki koltuklara oturup ikram edilen aşureyi afiyetle yedi.Program sonrasında Adliye Binasında sergilenen Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü sanatçıları tarafından yapılan 15 Temmuz Tablosu da incelendi.

"Eskişehir barış, güven ve sevgi ile yaşasın"

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, aşure günü programını Muharrem ayının anlamına uygun olarak birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularına katkı sağlamak amacıyla hazırladıklarını vurgulayarak, "Biz istiyoruz ki Eskişehirimiz barış, güven, karşılıklı sevgi ve saygı içerisinde yaşasın" dedi. Yargı çalışanları aşure ikramından memnun olduklarını belirtirken, aşure ikramına şaşırdıklarını dile getiren vatandaşlar ise hakim ve Cumhuriyet savcıları tarafından kendilerine aşure ikram edilmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade ettiler. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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