Eskişehir, 2027 Avrupa Gençlik Başkenti unvanı için başvuru çalışmalarına başladı

Avrupa Gençlik Forumu tarafından Avrupa şehirlerine bir yıllığına verilen Avrupa Gençlik Başkenti unvanı için Eskişehir'in 2027 adaylık başvuru çalışmaları başladı. Çalışmaları yürüten komisyonla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir'in bir gençlik ve üniversite şehri olduğunu, 2027 Avrupa Gençlik Başkenti unvanının da şehre çok yakışacağını belirterek, çalışmalara tam destek verdi.

Avrupa Gençlik Forumu'nun (European Youth Forum) gençleri güçlendirmek, genç katılımını artırmak ve Avrupa kimliğini güçlendirmek için her yıl farklı bir Avrupa kentine verdiği Avrupa Gençlik Başkenti unvanı için Eskişehir'de çalışmalar başladı.

Bu kapsamda gençlik çalışmaları yürüten sivil toplum kuruluşu ve gençlerden oluşan bir komisyon kuruldu. Komisyon üyeleri Büyükşehir Belediyesi ile yapılacak iş birliği, yapılan çalışmalar ve Eskişehir'in 2027 Avrupa Gençlik Başkenti başvurusu öncesi bilgilendirme yapmak üzere Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret ettiler.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Hale Kargın'ın da yer aldığı ziyarette, Eskişehir AB Derneği Başkanı Doç. Dr. Erhan Akdemir, yönetim kurulu üyeleri Doç Dr. Duru Şahyar Akdemir, Dr. Alev Özlem Karabağ, INNO Derneği Temsilcisi Serdar Koçak, Toy Gençlik Derneği Temsilcisi Elifnur Demirhan, Ye'r Community İnsiyatifi Temsilcisi Ozan Batman, Büyükşehir Gençlik Merkezi Gençlik Çalışanı Alpayhan Düven, Büyükşehir Gençlik Merkezi Gönüllüleri Temsilcisi Eyüp Can Erfidan, Gençlik Temsilcileri Yasemin Sarıca ve Sıla Acun, Başkan Büyükerşen ile görüştü.

Ziyarette heyet, Başkan Büyükerşen'e proje hakkında bir sunum yaparak başvuru süreci ve sonrasında yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptılar.

Başkan Büyükerşen de Eskişehir'in bir üniversite ve gençlik şehri olduğunu belirterek Eskişehir'in 2027 Avrupa Gençlik Başkenti olması için gereken tüm desteği vereceğini kaydetti. Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye'de ilk kez Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası'nı taşımaya hak kazanan 2 büyükşehir belediyesinden birinin Eskişehir olduğunu hatırlatan Büyükerşen, "Sizlerin bu girişiminizi yürekten destekliyorum. Her zaman hedefimiz en iyisi olmalıdır. Eskişehir'e de bu unvan çok yakışır" dedi.

Ziyaret çektirilen fotoğrafla tamamlandı.

AVRUPA GENÇLİK BAŞKENTİ NEDİR?

Avrupa Gençlik Başkenti, Avrupa Gençlik Forumu tarafından 2009'dan beri Avrupa şehirlerine bir yıllığına verilen bir unvan. Seçilen şehir bu sürede gençlerle ilgili kültürel, sosyal, siyasi ve ekonomik yaşam ve kalkınma programını ortaya koyma fırsatı elde ediyor. 2024'te Belçika'nın Ghent, 2025'te Ukrayna Lviv, 2026'da Norveç'in Tromsö şehirleri Avrupa Gençlik Başkenti olacaklar. Eskişehir de 2027 Avrupa Gençlik Başkenti unvanı için başvuru yapmaya hazırlanırken, 13 Şubat 2024'te ilk başvuruların yapılacağı çalışmaya o şehrin belediye başkanının proje ortağı olarak imzası gerekiyor. Başkan Büyükerşen projeye destek verirken ilerleyen günlerde konuyla ilgili bir de protokol imzalanacak.