Eski Sürücü Belgelerinin Yenilenmesi İçin Son Gün Yoğunluğu

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan sürenin dolmasına saatler kala, Van'ın Muradiye ilçesindeki Nüfus Müdürlüğü'nde yoğunluk yaşandı.

1 Ocak 2016'da başlayan ve üç kez uzatılan eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süreci 31 Temmuz 2025 tarihinde sona eriyor. Şu an ise yenileme ücreti yalnızca 15 lira olurken bu tarihten sonra ehliyetini yenilemeyenler, B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 lira ödeyecek.

Son günlerde vatandaşlar, indirimli yenileme ücretinden faydalanmak için nüfus müdürlüklerine akın etti. Van Muradiye Nüfus Müdürlüğü'nde sabah saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu. Randevulu sistemle çalışan müdürlükte işlemler yaklaşık 10 dakikada tamamlanabiliyor.

"Personel yoğun mesai yapıyor"

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, vatandaşlara işlemlerini son güne bırakmamaları konusunda uyarılarda bulunmuştu. Ancak tüm uyarılara rağmen, Van'daki nüfus müdürlüklerinde de yoğunluk dikkat çekti. Müdürlük personeli, işlemlerin aksamaması için yoğun tempoyla yenilemeyi son güne bırakan vatandaşlara destek oldu. Ehliyet yenileme son günü nüfus müdürlüklerinde uzun kuyruklar oluştu. - VAN