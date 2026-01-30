Saplantılı eski sevgilisi tarafından öldürülen genç kızın babası: 'İçim yanıyor'

İzmir'in Menemen ilçesinde eski erkek arkadaşı tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 26 yaşındaki Gözde Akbaba'nın babası Osman Akbaba, "Üzgünüm, içim yanıyor" dedi.

İzmir'de saplantılı eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Gözde Akbaba'nın babası Osman Akbaba, kızının katilinin en ağır cezayı almasını istedi. Yaşadığı acının tarif edilemez olduğunu belirten baba Akbaba, "Üzgünüm, içim yanıyor. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Kelimelerin ve sözlerin bittiği yerdeyim. Bir evlat kolay yetişmiyor. Allah hiç kimseye evlat acısı yaşatmasın" dedi.

Kızının daha önce tedbir kararının bulunduğunu ifade eden Akbaba, buna rağmen saldırganın peşini bırakmadığını aktardı. Yaşanan olayın başka ailelerin başına gelmemesini temenni ettiğini belirten Akbaba, evlatların güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı. Sivil toplum kuruluşlarının bu süreçte yanlarında yer aldığını belirten Akbaba, kadına yönelik şiddetin daha fazla önemsenmesi gerektiğini ifade etti.

19 Ocak Pazartesi günü Menemen ilçesi İnönü Mahallesi'nde meydana gelen olayda Gözde Akbaba (26), ikamet ettiği sitenin girişine geldiği sırada kendisini bir süredir rahatsız ve tehdit ettiği ileri sürülen eski erkek arkadaşı Lokman E.'nin (33) silahlı saldırısına uğramıştı. İddiaya göre hakkında uzaklaştırma kararı bulunan ve genç kızı daha önce 'Sizi öldüreceğim' diyerek tehdit eden Lokman E., site girişinde pusu kurarak Akbaba'ya ateş açmıştı. Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Akbaba, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. - KIRŞEHİR