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Eski Devlet Bakanı Ömer Barutçu Hayatını Kaybetti

Eski Devlet Bakanı Ömer Barutçu Hayatını Kaybetti
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Beş dönem Zonguldak Milletvekilliği ve Devlet Bakanlığı görevlerinde bulunan Ömer Barutçu, 82 yaşında Ankara'da yaşamını yitirdi. Cenazesi 4 Aralık'ta TBMM'de düzenlenecek törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.

Eski Devlet Bakanı ve beş dönem Zonguldak Milletvekilliği yapan Ömer Barutçu, 82 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti. Barutçu için 4 Aralık tarihinde TBMM'de tören düzenlenecek. Barutçu'nun cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Zonguldak Milletvekilliği, Devlet Bakanlığı ve 53.-54. Dönem Ulaştırma Bakanlığı görevlerini yapan Ömer Barutçu, 82 yaşında Ankara'da hayatını kaybetti. Zonguldak, Bartın ve Karabük bölgesinin kalkınması adına birçok çalışma gerçekleştiren Barutçu, uzun süredir sağlık problemleri ile mücadele veriyordu.

Barutçu'nun cenazesi 4 Aralık günü saat 11.00'de TBMM'deki tören sonrasında öğlen namazına müteakip Kocatepe Caminde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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