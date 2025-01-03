Üye Girişi
Haberler
FBI, ABD'deki tüm kolluk kuvvetlerini uyardı: Her an saldırı olabilir
FBI, ABD'deki tüm kolluk kuvvetlerini uyardı: Her an saldırı olabilir
İsrail ile PKK arasında doğrudan temas: Terör örgütüne desteklerini bir kez daha yinelediler
Desteklerini yinelediler! İsrail ile PKK arasında doğrudan temas
Tuğçe Tayfur, babasını son kez görmek için gittiği Gasilhane'de fenalaştı: Ayırdınız beni babamdan
Tuğçe Tayfur, babasını son kez görmek için gittiği Gasilhane'de fenalaştı
Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı: Bakanlıktan jet açıklama
Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı! Bakanlıktan jet açıklama

Eski Aydın Valisi Mustafa Malay Hayatını Kaybetti

Eski Aydın Valisi Mustafa Malay Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın eski valilerinden Mustafa Malay, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle 75 yaşında hayata veda etti. 2004-2009 yılları arasında Aydın'da valilik yapan Malay, halkın gönlünde taht kurmuş bir bürokrattı.

Aydın eski valilerinden Mustafa Malay hayatını kaybetti. Bir süredir yaşlılığa bağlı çeşitli rahatsızlıkları bulunan Vali Malay'ın vefatı sevenlerini üzdü.

Aydın'da 2004-2009 yılları arasında valilik yapan, tarıma ve toprağa olan düşkünlüğünün yanında il genelindeki yaşlı çınarlara olan vefası ile tanınan Mustafa Malay Aydın valiliğinden emekli olduktan sonra Kuşadası'na yerleşmişti.

Aydın'ın 39. Valisi olarak görev yapan ve halkın gönlünde taht kuran 1948 Malatya doğumlu olan Mustafa Malay, 75 yaşında hayatını kaybetti. Döneminde ülkenin önemli bürokratları arasında yer alan Vali Mustafa Malay, Polis Akademisi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdikten sonra değişik ilçelerde kaymakamlık yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde Şube Müdürlüğü, Mülkiye Müfettişliği, Şırnak, Ordu ve Erzurum Valiliği yaptıktan sonra Aydın Valiliği'ne atanan Vali Malay, Aydın Valiliği görevini tamamladıktan sonra emekliye ayrılmıştı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Kandıralı Ferdi tutuklandı
img

15 yaşındaki çocuğunu öldüren katil baba cinayeti itiraf etti
img

3 gün boyunca işkence edilip böcek yedirilen genç isyan etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15 yaşındaki çocuğunu öldüren katil baba cinayeti itiraf etti
15 yaşındaki çocuğunu öldüren katil baba cinayeti itiraf etti
Kocaelispor-Iğdır FK maçında olay çıktı: Bir polis memuru yaralandı, 7 kişi gözaltına aldı
Maçta tribünler karıştı! Bir polis yaralandı, gözaltına alınanlar var
THY hosteslerinin 2025'teki maaşları belli oldu
THY hosteslerinin 2025'teki maaşları belli oldu
Ferdi Tayfur, Ata Demirer'e hakkını helal etmeden öldü
Sanat dünyasında hakkını helal etmediği bir isim var
İsrail medyasından Türkiye analizi: Büyük tehdit
Paniklediler! İsrail hükümetine Türkiye uyarısı
Ferdi Tayfur'dan takdire şayan vasiyet! Hepsini halka bağışladı
Ferdi Tayfur'un vasiyeti takdire şayan! Hepsini halka bağışladı

Son Dakika Haberleri

Ankara elektrik kesintisi! 4 Ocak Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 4 Ocak Kepez, Alanya, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 4 Ocak Buca, Bornova, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 4 Ocak Seyhan, Çukurova, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? İstanbul elektrik kesintisi! 4 Ocak Beşiktaş, Küçükçekmece, Beykoz elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 4 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Meram, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana'nın kurtuluşu ne zaman? Bu yıl Adana'nın kurtuluşunun kaçıncı yıl dönümü? Bursa elektrik kesintisi! 4 Ocak Osmangazi, Nilüfer, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Manisa elektrik kesintisi! 4 Ocak Yunusemre, Turgutlu, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 4 Ocak Şahinbey, Nizip, Nurdağı elektrik kesintisi listesi Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 4 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 4 Ocak Cumartesi Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.