Adana'dan renkli görüntüler: Otomobilini balon ve yazılarla süsledi, eşini karşıladı

Adana'da yaşayan Sadık Şaşmaz, memleketinden dönen eşini otogardan alacağı sırada otomobilini balonlar ile süsleyip, 'Seni çok özledim karıcığım, evine hoş geldin' yazılı pankart ile karşıladı. Şaşmaz, "Sadece ona olan sevgim için böyle yaptım. İnşallah bir gün hanımcılık kazanır" dedi.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde yaşayan Sadık Şaşmaz'ın (29) hamile eşi Melek (25), geçtiğimiz ay memleketi Batman'a gitti. Yaklaşık 1 ay Batman'da kalan Melek Şaşmaz, geçtiğimiz Pazar günü sabaha karşı geri Adana'ya geldi. Eşini otogarda karşılamaya giden Sadık Şaşmaz, otomobilini balonlar ile süsleyip üzerine de 'Seni çok özledim karıcığım, evine hoş geldin' yazısı yazdı. Sürpriz karşısında şaşıran kadın, eşine sarılıp teşekkür etti.

Bu anları sosyal medyaya koyan Sadık Şaşmaz'ın paylaşımı beğeni yağmuruna tutulurken bazı kişiler 'Kesin eşini aldatmıştır, affettirmek için bunu yaptı' yorumunu yazdı ama öyle olmadığını kamera karşısına geçerek açıkladı.

"Umarım diğer insanlara da güzel bir örnek olur"

İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Sadık Şaşmaz, "Eşim 1 aylığına memleketine gitti. Onu çok özledim. Hem onu mutlu etmek hem de ona olan sevgimi göstermek için böyle bir şey planladım. Bütün süslemeleri kendim yaptım. Çok güzel oldu, umarım diğer insanlara da güzel bir örnek olur" ifadelerini kullandı.

"İnşallah bir gün hanımcılık kazanır"

Eşini sadece özlediği için böyle bir karşılama yaptığını anlatan Şaşmaz, "Asla aldatma, hata, yanlış gibi bir şey yok. Sadece ona olan sevgim için böyle yaptım. İnşallah bir gün hanımcılık kazanır" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel