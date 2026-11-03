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Eşi şehit oldu, resmi nikahı olmadığı için şehitlik haklarından faydalanamadı

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Eşi şehit oldu, resmi nikahı olmadığı için şehitlik haklarından faydalanamadı
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Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde 1993 yılında şehit korucu Mehmet Köpük’ün eşi Adile Ekinci, eşiyle resmi nikahları olmadığı için şehitlik haklarından faydalanamadığını belirterek, yetkililerden destek istedi.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 1993 yılında şehit korucu Mehmet Köpük'ün eşi Adile Ekinci, eşiyle resmi nikahları olmadığı için şehitlik haklarından faydalanamadığını belirterek, yetkililerden destek istedi.

Eşi Mehmet Köpük ve 3 silah arkadaşının 1993 yılında terör örgütü PKK mensupları tarafından düzenlenen saldırıda köylerini savunurken şehit olduğunu belirten Adile Ekinci, 4 çocuğunun olduğunu resmi nikahları olmadığı için şehitlik haklarından yararlanamadıklarını söyledi. Ekinci, "Eşimde dini nikahımız vardı. 4 çocuğumuz var. Bölgede resmi nikah fazla yaygın olmadığı için biz de sadece dini nikah kıymıştık. Başımıza böyle bir olay gelince 4 çocuğumla ortada kaldım. Zor şartlarda çocuklarımı büyütüp, okuttum. Bana maaş bağlanmadı. Herhangi bir gelirim yok ve zorlanıyorum. Diğer şehitlerin yararlandığı haklardan ben de yararlanmak istiyorum. Devlet büyüklerimizin yaşadığım bu mağduriyete çözüm bulup, şehit ailelerine sağlanan imkanları bize de sunulmasını istiyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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