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Esere saygı yarışmasında Türkiye 2'ncisi oldu

İhlas Haber Ajansı - Erol Güngördü - Yerel
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Esere saygı yarışmasında Türkiye 2'ncisi oldu Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yaşayan Melis Özkan, 'Esere saygılı korsana karşıyız' yarışmasında Türkiye 2'ncisi oldu.

Esere saygı yarışmasında Türkiye 2'ncisi oldu

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yaşayan Melis Özkan, 'Esere saygılı korsana karşıyız' yarışmasında Türkiye 2'ncisi oldu.

Türkiye İlim ve Edebiyat Eserleri Sahipleri Meslek Birliği tarafından Türkiye genelinde 30 bin okulun katıldığı 'Afiş-Slogan ve Logo' yarışması düzenledi. 'Esere saygılı korsana karşıyız' konulu yarışmaya katılan Ezine Gazi Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi Melis Özkan, yarışma sonucunda Türkiye 2'ncisi oldu. Özkan, "Öncelikle bu yarışmaya katıldığım için çok mutluyum. Yarışma sonucunda bir ödül aldım ve beni en çok destekleyen ailem oldu. Okul müdürüme ve öğretmenlerime bu yarışmaya katılmama olanak sağladıkları için teşekkür ederim. Bu projede en çok derya hocam bana yardımcı oldu ona da çok teşekkür ediyorum. Bu ödülü aldığım içinde çok mutluyum. Bu projede aslında korsan ürünlerin satışı fazla olduğu için korsan ürünlerin satılmamasına karşı olmamız için yapıldı. Eser sahiplerinin özenerek yaptığı ve emek verdiği yaptıkları eserleri, korsan olarak satışının engellenmesi için yapıldı" ifadelerine yer verdi.

Yarışmada 2'nci olduktan sonra hissettiklerini paylaşan Özkan, "Aslında beklemediğim bir şeydi şaşırdım ilk olarak sonrasında mutlu oldum. Böyle bir şey beklemiyordum" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Erol Güngördü - Yerel

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