ESENYURT'TA GASPI ÇEVREDEKİLER ENGELLEDİ - Haberler

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ESENYURT'TA GASPI ÇEVREDEKİLER ENGELLEDİ

Demirören Haber Ajansı - Yerel
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ESENYURT'ta Sierra Leona Cumhuriyeti uyruklu bir kişinin cep telefonunu gasbetmeye çalışan Afganistan uyruklu N.R.'ye çevredekiler müdahale etti.

ESENYURT'ta Sierra Leona Cumhuriyeti uyruklu bir kişinin cep telefonunu gasbetmeye çalışan Afganistan uyruklu N.R.'ye çevredekiler müdahale etti. Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, N.R. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 13 Mayıs Cuma günü saat 18.20 sıralarında Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Sierra Leona Cumhuriyeti uyruklu A.T.'nin cep telefonunu, arkasından gelen Afganistan uyruklu N.R. ve yanındaki kişi gasbetmeye çalıştı. N.R. cep telefonunu alıp kaçacağı sırada, duruma sokakta bulunanlar müdahale etti. Gaspçıyı yakalayıp, yere yatıran çevredekiler polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisler, şüpheliyi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Hafif şekilde yaralanan A.T. ise Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşananlar ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen N.R., çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Demirören Haber Ajansı / Yerel

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