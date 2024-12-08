Rejimin devrildiğini duyanlar Cilvegözü'ne akın etti: Teşekkürler Türkiye, sizleri ağırlamayı çok arzu ediyoruz

Suriye'de Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki muhalif grupların saldırıları sonrası Rejim lideri Beşar Esad'ın devrildiğini duyan insanlar Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısına akın ettiler. Kapıda yoğunluk yaşanırken Suriyeliler yıllar sonra memleketlerine dönmenin mutluluğunu yaşadılar.

17 yıl sonra ülkesine ve evine kavuşacak olan Halid Reşit, "Ülkeme döneceğim için çok mutluyum. Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Biz memleketimize gidiyoruz. Evlerimiz her şeyimiz orada. Evimizi özledim. Ben 7 yaşından beri memleketime gitmedim ama şimdi gidiyoruz. 17 yıl sonra memleketime dönüyorum. Akrabalarımı özledim. Türkiye Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum" dedi.

"DEMOKRATİK BİR ÜLKE OLACAĞIZ"

8 yıl sonra ülkesine ve ailesine kavuşan Halit Derviş, "Şimdi biz özgür olduk ve demokratik bir ülke olacağız. Esad'tan kurtulduk. Türkiye Cumhurbaşkanı gibi bir başkan bize gelirse daha güzel bir ülke olacağız. Ailemin hepsi oradalar. 8 yıl sonra ülkeme dönüyorum. Ailemi göremedim ama şimdi ailemi göreceğim" ifadelerini kullandı.

Hatay Reyhanlı'da çok sayıda Suriyeli, belediye binası önündeki meydanda "Suriye hür, Suriye özgür" sloganı attı

"SURİYE'Yİ ESKİSİNDEN DAHA İYİ HALE GETİRECEĞİZ"

13 yıldır Türkiye'de yaşayan Buseyne Rahal (40), rejimin devrilmesiyle büyük mutluluk yaşadığını söyledi. Yıllardır duyduğu vatan hasretinin artık son bulduğunu kaydeden Rahal, " Suriye'ye, memleketime, vatanıma gidiyorum. İnşallah Suriye'yi yeniden imar ve ihya edeceğiz. Eskisinden daha iyi hale getireceğiz. Vatanını, memleketini özleyen herkes gidecek" dedi.

"SİZLERİ AĞIRLAMAYI ÇOK ARZU EDİYORUZ"

Rahal, sadece Türkiye'de yaşayanların değil dünyanın her yerinde yaşayan Suriyelilerin Türkiye ve Türkleri çok sevdiğini vurgulayarak, "Tüm Suriyeliler sizleri çok seviyoruz. Herkes Türkiye'ye teşekkür ediyor. Çünkü bizleri bugüne kadar en iyi şekilde ağırladınız, misafir ettiniz. Acısıyla, tatlısıyla, birlikte yaşadık. İnşallah, en büyük duamız hür, özgür, refah, kurtarılmış Suriye'ye en kısa sürede gelmenizi istiyoruz. Sizleri Suriye'ye davet ediyor, misafirimiz olmanızı, sizleri ağırlamayı çok arzu ediyoruz. Teşekkürler Türkiye" diye konuştu.