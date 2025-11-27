Sabri Gökhan Genç, son yolculuğuna dualarla uğurlandı
Antalya'da kalp krizi geçiren Sabri Gökhan Genç, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye çok sayıda yetkili ve vatandaş katıldı.
Antalya'da kalp krizi geçiren Antalya Karayolları Bölge Müdür Yardımcısı, İş insanı Cem Demircan'nın kayınbiraderi, önceki dönem Erzurumspor FK Yönetim Kurulu Üyesi, sevilen bürokrat Sabri Gökhan Genç'in vefatı sevenlerini yasa boğdu.
Gökhan Sabri Genç'in Narmanlı Camii'nde kılınan cenaze namazına Karayolları Erzurum 12. Bölge Müdürü Fatih Günaydın, Karayolları Antalya 13. Bölge Müdürü Hasan Sarıoğlan, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, AK Parti Erzurum İl Başkan Yardımcısı Muhammet Sıddık Karaca, İyi Parti Erzurum İl Başkanı Ali Öğdük, AK Pati Yakutiye İlçe Başkanı Ferit Yıldız, Anahtar Parti Erzurum İl Başkanı Ahmet İşleyen, TFF Temsilcisi Mehmet Akif Fencioğlu, Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Erzurumspor Kulüp Müdürü Kadir Köseoğlu, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Genç'in cenazesi Asri Mezarlık Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. - ERZURUM