Haberler

Sabri Gökhan Genç, son yolculuğuna dualarla uğurlandı

Sabri Gökhan Genç, son yolculuğuna dualarla uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da kalp krizi geçiren Sabri Gökhan Genç, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye çok sayıda yetkili ve vatandaş katıldı.

Antalya'da kalp krizi geçiren Antalya Karayolları Bölge Müdür Yardımcısı, İş insanı Cem Demircan'nın kayınbiraderi, önceki dönem Erzurumspor FK Yönetim Kurulu Üyesi, sevilen bürokrat Sabri Gökhan Genç'in vefatı sevenlerini yasa boğdu.
Gökhan Sabri Genç'in Narmanlı Camii'nde kılınan cenaze namazına Karayolları Erzurum 12. Bölge Müdürü Fatih Günaydın, Karayolları Antalya 13. Bölge Müdürü Hasan Sarıoğlan, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, AK Parti Erzurum İl Başkan Yardımcısı Muhammet Sıddık Karaca, İyi Parti Erzurum İl Başkanı Ali Öğdük, AK Pati Yakutiye İlçe Başkanı Ferit Yıldız, Anahtar Parti Erzurum İl Başkanı Ahmet İşleyen, TFF Temsilcisi Mehmet Akif Fencioğlu, Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Erzurumspor Kulüp Müdürü Kadir Köseoğlu, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Genç'in cenazesi Asri Mezarlık Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Papa 14. Leo, Ankara'da! İşte ilk görüntüler ve karşılayan isim

Türkiye'ye ayak bastı! İşte ilk görüntüler ve karşılayan isim
Papa 14. Leo, Anıtkabir'i ziyaret etti! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Papa'nın ilk durağı Anıtkabir! Özel Defter'e bu notu düştü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pazar günü bir şehir hariç tüm yurtta yağış bekleniyor

Bir şehir hariç tüm yurtta yağış bekleniyor! Tarih verildi
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği yemek kartı ücreti belli oldu

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği ücret belli oldu
Bakan Kurum net rakam verdi: İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı

İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı
Uzman çavuş ve hamile eşinin acı sonu

Uzman çavuş ve hamile eşinin acı sonu
Pazar günü bir şehir hariç tüm yurtta yağış bekleniyor

Bir şehir hariç tüm yurtta yağış bekleniyor! Tarih verildi
İstanbul'da 3 gün boyunca bazı yollar trafiğe kapatılacak! Bu akşam başlıyor

İstanbul'da 3 gün boyunca bu yollar trafiğe kapalı! Bu akşam başlıyor
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de! Vergi, harç ve cezalar artıyor

1 Ocak itibarıyla başlıyor! Tüm hesaplar sil baştan değişecek
Bürokrasinin gündemine oturan derin masa!

Bürokrasinin gündemine oturan derin masa!
Liverpool'un yıldızı çıldırdı: B.ka batmış durumdayız

Yıldız isim çıldırdı: B.ka batmış durumdayız
Mbappe hayret içinde kaldı! Xabi Alonso Arda Güler'den maç sonu özür diledi

Arda'dan özür dilettiren asist
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran spiker: Yapay zeka mı bu?

Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran spiker: Yapay zeka mı bu?
Damadın kız isteme töreninde söyledikleri, herkesi gözyaşlarına boğdu

Damadın kız istemede söyledikleri herkesi ağlattı
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.