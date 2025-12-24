Haberler

Erzurumspor'dan Filistin'e destek çağrısı

Erzurumspor'dan Filistin'e destek çağrısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurumspor Kulübü, 1 Ocak 2026 tarihinde İstanbul Galata Köprüsü'nde düzenlenecek 'Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz!' yürüyüşüne katılım çağrısında bulundu. Kulüp, Türkiye genelindeki katılımcıları Erzurum'dan desteklemeye davet etti.

Erzurumspor Kulübü, 1 Ocak 2026'da İstanbul Galata Köprüsü'nde "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz!" sloganıyla düzenlenecek yürüyüş için vatandaşlara katılım çağrısında bulundu.

Erzurumspor FK, Onursal Başkan Mehmet Sekmen'in de destek verdiği sosyal medya paylaşımıyla, Türkiye genelinde düzenlenecek yürüyüşe Erzurum'dan da güçlü bir katılım sağlanmasını hedeflediklerini belirtti. Erzurumspor, tüm vatandaşları Filistin için farkındalık oluşturmayı amaçlayan yürüyüşe davet etti. Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ilk maçında da Kocaelispor- Erzurumspor FK'yı konuk ettiği karşılaşma öncesinde her iki takım futbolcuları seremoniye Filistin'e destek pankartıyla çıkmıştı. Pankartın üzerinde, "Filistin yalnız değildir. 1 Ocak 08.30 Galata" yazısı yer aldı. Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, teknik yönetim ve sporcular her fırsatta Gazze ve Filistin konusundaki hassasiyetlerini sergiliyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Hayatım boyunca kullanmadım, test yeniden yapılsın

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan ilk açıklama
İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu! 20 kişi arasında iş adamları, dansöz ve model var

4 ilde yeni operasyon! İş adamları, ünlü dansöz ve model gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti

Minik Tarık hayatını kaybetti! Valilik talimatıyla okul alarma geçti
Ticaret Bakanlığı'ndan yeni asgari ücret sonrası zam uyarısı

Yeni asgari ücret açıklandı, Bakanlık jet hızıyla harekete geçti
Sinan Akçıl'a icra şoku! 10 yıldır tek kuruş ödemedi

Sinan Akçıl'a icra şoku! 10 yıldır tek kuruş ödemedi
Alkollü eğlence dönüşü dehşet! 7.5 aylık bebeği öldüresiye dövdüler

Alkollü eğlence dönüşü dehşet! 7.5 aylık bebeği hastanelik ettiler
Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti

Minik Tarık hayatını kaybetti! Valilik talimatıyla okul alarma geçti
Süper Lig devine Filistinli golcü

Süper Lig devine Filistinli golcü
Kaza mı sabotaj mı? Uçağın düşüşüyle ilgili iddia ortalığı karıştırdı

Kaza sonrası gündeme gelen 2 fotoğraf: Bu tesadüf olamaz