Erzurumspor'dan Filistin'e destek çağrısı

Erzurumspor Kulübü, 1 Ocak 2026'da İstanbul Galata Köprüsü'nde "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz!" sloganıyla düzenlenecek yürüyüş için vatandaşlara katılım çağrısında bulundu.

Erzurumspor FK, Onursal Başkan Mehmet Sekmen'in de destek verdiği sosyal medya paylaşımıyla, Türkiye genelinde düzenlenecek yürüyüşe Erzurum'dan da güçlü bir katılım sağlanmasını hedeflediklerini belirtti. Erzurumspor, tüm vatandaşları Filistin için farkındalık oluşturmayı amaçlayan yürüyüşe davet etti. Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ilk maçında da Kocaelispor- Erzurumspor FK'yı konuk ettiği karşılaşma öncesinde her iki takım futbolcuları seremoniye Filistin'e destek pankartıyla çıkmıştı. Pankartın üzerinde, "Filistin yalnız değildir. 1 Ocak 08.30 Galata" yazısı yer aldı. Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, teknik yönetim ve sporcular her fırsatta Gazze ve Filistin konusundaki hassasiyetlerini sergiliyor. - ERZURUM