Erzurumlu İş İnsanları 500 Öğrenciye Eğitim Desteği Sağladı

Erzurumlu genç iş insanı Muzaffer Hararlı ve iş insanı arkadaşları köy okullarında eğitim gören 500 öğrenciye kırtasiye ve giyim yardımında bulundu.

Erzurum'da yaptıkları etkinliklerle özellikle çocukların yardımsever abileri olan iş insanı Muzaffer Hararlı ve iş insanı arkadaşları, gün geçmiyor ki bir faaliyete imza atmasınlar. Daha önce de öğrencilere giyim ve kırtasiye yardımında bulunan yardımsever gençler, "Pasta yemeyen çocuk kalmasın", "Çocuklar Bayramda Sevinsin", "Çocuklar Üşümesin" etkinlikleri düzenleyerek, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremden sonra da bu bölgeye arkadaşları ile birlikte yardım götürmüş, gıda, giyim malzemesi ve su dağıtmışlardı. 4 gün boyunca deprem bölgesinde kalan gençler, deprem mağdurlarının yanında olmuşlardı.

Bu yılda yardım çalışmalarına devam eden genç iş insanları, 500 öğrenciye giyim ve kırtasiye yardımında bulundular. Muzaffer Hararlı yaptıkları yardım çalışmaları ile ilgili olarak şunları söyledi: "Her yıl olduğu gibi heyecanla başladığımız bir yeni eğitim yılında yine çocuklarımızın yanında olmanın sevinç ve mutluluğunu yaşamaktayız. Eğitim, toplumların geleceğini şekillendiren en önemli unsurlardan biridir. Çocuklarımızın daha iyi bir geleceğe hazırlanabilmesi, sağlıklı ve donanımlı bireyler yetişmesi için onların eğitim yolculuğuna destek olmak hepimizin görevidir. Bu anlayışla, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi çocuklarımız için kırtasiye yardımı gerçekleştirdik. Her zaman dediğimiz gibi her zaman çocuklarımızın yanında olacağız. Amacımız, çocuklarımızın okul hayatlarına daha mutlu, daha umutlu ve daha hazırlıklı başlamalarına katkı sağlamaktır. Dağıtılan kırtasiye malzemeleri, yalnızca defter, kalem ya da çanta değil; aynı zamanda çocuklarımızın gözlerindeki ışığa, gönüllerindeki umuda destek olmanın sembolüdür. Toplum olarak bizlere düşen en büyük sorumluluk, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza sahip çıkmak ve onların eğitimine katkı sunmaktır. Çünkü inanıyoruz ki eğitimli, bilinçli ve özgüvenli bireyler, ülkemizin yarınlarını daha güçlü kılacaktır. Bu yardımlar vesilesiyle çocuklarımızın yüzlerinde gördüğümüz sevinç, bizlere en büyük motivasyon kaynağı oldu. Dayanışmanın ve paylaşmanın gücünü bir kez daha hissederek, bu anlamlı desteğin daha geniş kitlelere yayılması gerektiğine inanıyoruz. Bizlerle beraber olan yorulmak nedir bilmeden gece gündüz çalışarak bu seviyeye getiren değerli arkadaşlarıma sizlerin de huzurunda teşekkür ederim. Yeni eğitim-öğretim yılının, öğrencilerimize başarı, ailelerimize mutluluk ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyoruz. Bundan sonra da imkanlarımız ölçüsünde çocuklarımızın eğitimine katkı sağlamaya devam edeceğimizi kamuoyu ile paylaşmaktan mutluluk duyarız" - ERZURUM