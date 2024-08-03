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Erzurumlu Gazeteci Üç Kişiyi Boğulmaktan Kurtardı

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Erzurumlu gazeteci Murat Genç, Tortum çayında meydana gelen bir olayda bir kadın, çocuk ve bir erkeği boğulmaktan kurtardı. Genç'in cesur müdahalesi büyük takdir topladı.

Erzurumlu gazeteci Murat Genç, bölgede temaslarda bulunan Azerbaycanlı diplomat Şahin Aliyev'i gezdirirken, Tortum çayında meydana gelen bir olayda üç kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Olay, Tortum çayında gerçekleşti. Bir kadın ve çocuğu, dengesini kaybederek hırçın sulara düştü. Durumu fark eden Murat Genç, hemen harekete geçerek güvenli bir noktadan müdahale etti. Suya girerek kadını ve çocuğu kurtarmayı başaran Genç, o sırada onları kurtarmaya çalışan ve boğulmak üzere olan üçüncü bir erkeği de suyun içinden çekip çıkardı.

Görgü tanıklarının şahitliği

Olay sırasında görgü tanıkları, Murat Genç'in cesurca müdahalesini cep telefonlarıyla kaydetti. Videolarda, Genç'in üç kişiyi aynı anda tutarak Jandarma ekiplerinin gelmesini beklediği anlar yer aldı. Dünyanın en büyük dördüncü şelalesinin olduğu Tortum çayında yaşanan bu olayda, kimsenin burnu bile kanamadı.

Jandarma ekiplerinin müdahalesi

Kısa sürede olay yerine gelen Jandarma ekipleri, Murat Genç ve kurtardığı üç kişiyi güvenli bir şekilde kıyıya çıkardı. Olayın ardından yapılan kontrollerde, kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kahramanca bir kurtarma

Murat Genç'in hızlı ve cesur müdahalesi, büyük bir felaketi önledi. Başkent Postası Genel Koordinatörü'nün kahramanca davranışı, hem kurtarılan kişiler hem de olayın tanıkları tarafından büyük takdir topladı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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