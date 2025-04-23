Başörtülü öğrencinin okula alınmamasına Erdoğan'dan sert tepki

Gündemi sarsan görüntüye Erdoğan'dan sert tepki: Bu hadsizliktir
Anıtkabir'de 23 Nisan töreni! Devlet erkanı Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı

Devlet erkanı Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı
Trump'tan ticaret savaşında geri adım: 145'lik gümrük vergisi düşürülecek

Dünyayı kaosa sürükleyen karardan geri adım! Trump fikir değiştirdi
Rekorların ardından gram altında sert düşüş

Art arda rekor kıran altında sert düşüş

Erzurum Valisi'nden 23 Nisan Kutlama Mesajı

Erzurum Valisi'nden 23 Nisan Kutlama Mesajı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Vali Çiftçi, milli egemenliğin önemine vurgu yaparak çocuklara duyulan güvenin altını çizdi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Milli irade yolunda atılan en önemli adımlardan biri olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutlandığını ifade eden Vali Çiftçi, " 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı milletimizin milli egemenliği ilan ettiği birlik ve beraberlik ruhuyla yarınlara yürüme kararlığını gösterdiği gündür. Bütün zorluklara rağmen Büyük Millet Meclisini büyük bir özveriyle açan kahramanlar, bütün dünyaya insanlık ve demokrasi dersi vermişlerdir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." sözüyle temelleri atılan bu anlamlı gün; yarınlarımızın umudu, gözümüzün nuru çocuklarımıza duyulan güvenin en anlamlı ifadesidir. Sevgili Çocuklar! Bu aziz millet büyük fedakarlıklarla bugünlere geldi. Sizler bu noktada milletimizin ümidi, istikbali ve yarınlarısınız. Hedefimiz, sizleri mazisini iyi bilen, insana değer veren, milli ve manevi değerleri önemseyen, dünyada gerçekleşen yeniliklere ve gelişmelere açık, donanımlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirebilmektir. TBMM'nin açılışının 105. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, geleceğimizin teminatı olan siz çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyor, gözlerinizden öpüyorum" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.