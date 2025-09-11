Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Unutulan Çay Davetini Yerine Getirdi

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 23 yıl önce kaymakam olarak görev yaptığı Tekman ilçesinde gerçekleşmeyen "çay davetini" bu defa yerine getirdi.

"Yıl 2002, 30'lu yaşlarda Erzurum Tekman Kaymakamıyım. İdealist bir Kaymakam olarak ilçeye bağlı köylerde okul yapımı, lojman onarımı, karakol binası bakım ve onarımı, hizmet binalarının şartlarının iyileştirilmesi, imamevi yapımı, telefon santral binası yapımı gibi işlerle uğraşıyorum" diyerek söze başlayan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, yaptığı paylaşımda, "Bu meyanda, Çukuryayla Köyümüze de okulla ilgili bir iş vesilesiyle gittim, gerekli incelemelerim bitince ( o dönem) Köy Muhtarı Menzeher Koç evine çaya davet etti. Başka işlerim olduğunu, gitmem gerektiğini söyleyip köyden ayrıldım. Ertesi gün Muhtar görüşmeye geldi, konuşma esnasında bana çok gücendiğini, gönül koyduğunu ifade etti. Sebebini sorunca davetini kabul etmediğimi, bunun örfe göre hakaret sayıldığını anlattı. Ben de böyle bir kastımın olmadığını ifade etmeme rağmen muhtarımızın çok üzüldüğünü anladım. Ancak bu konuşmayı da hiç hatırımdan çıkarmadım" dedi.

"Çay sözümü yerine getirdim"

Aradan yılların geçtiğini ve tekrar Erzurum'a tayini çıktığını ifade eden Vali Mustafa Çiftçi, "Geçen sene Tekman'a bağlı Dalsöğüt Kırsal Mahallemizde yaşanan sel afeti nedeniyle Dalsöğüt'e gittiğimde, eski Çukuryayla Muhtarı Menzeher Koç'u karşılamaya gelenler arasında gördüm, hemen kendisini tanıdım. Kendisine geçmişte Kaymakam iken aramızda geçen hadiseyi hatırlattım, çayını içmeye geleceğimi söyledim. Nitekim 09.09.2025 tarihinde sözümü yerine getirdim, eski muhtarımızı ziyaret ettim, maziye dair günleri hep birlikte yad ettik. Bu sene Hacca da giden muhtarımıza hayırlı-uzun ömürler diliyor, Allah'a emanet ediyorum. Varolsun" şeklinde konuştu. - ERZURUM