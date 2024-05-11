Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Öğretmen Akademileri Programları kapsamında Aşıklık Geleneği söyleşisine katıldı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Öğretmen Akademileri Programları" kapsamında düzenlenen "Aşıklık Geleneği" konulu söyleşiye katıldı.

Kıyasettin Temelli Kıraathanesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen söyleşinin ardından Erzurumlu halk ozanları Aşık İhsan Yavuzer ve Aşık Sıtkı Eminoğlu, seslendirdikleri şiir ve türkülerle katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Program sonunda Vali Mustafa Çiftçi ve İl Milli Eğitim Müdürü Yakup tarafından halk ozanlarına plaket verildi. - ERZURUM