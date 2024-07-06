Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin katılımıyla Ethem Zengin Camii'nin açılışı gerçekleştirildi.

Pazaryolu ilçesinde yapımı tamamlanan cami, cuma namazı akabinde gerçekleşen tören ve dualarla ibadete açıldı.

Programda bir konuşma yapan Vali Mustafa Çiftçi, bu tür hayır işlerinin sadaka-i cariyeden olduğunu ve hayır işleyenin amel defterinin kıyamete kadar kapanmayacağını ifade etti.

Vali Çiftçi, şöyle konuştu: "Bugün hayırlı bir vesile ile bir aradayız. Ethem Zengin abimizin yaptırmış olduğu bu caminin açılışı vesilesiyle sizlerle de beraber olmaktan dolayı son derece memnun ve bahtiyar olduğumu ifade etmek istiyorum. Cenab-ı Hak Tevbe suresinde buyuruyor ki: 'Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başka kimseden korkmayan kimseler imar ve inşa ederler. İşte kurtuluşa ermesi umulan kişiler de onlardır.'

Sevgili Peygamberimiz de, 'Kim bir mescit imar ederse, Allah da onlara cennette bir köşk imar eder.' diye buyuruyor. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy bir şiirinde, 'Denildi mi bir yerin adına Türk beldesi, gözüm al bayrak arar, kulağım ezan sesi' diyor. Bunlar bizim bu vatana vurmuş olduğumuz mühürlerimiz. Bizim inancımızda kültürümüzde; cami, mescit, taziye evi, yol, köprü, han, hamam, bunların hepsi sadaka-i cariye olarak kabul edilir ve yaptıran kişilerin de amel defterlerinin kıyamete kadar kapanmayacağı Peygamberimiz tarafından ifade edilir. Bu cami de inşallah sadaka-i cariye cinsinden bir hayır müessesesi ve burada ibadet edenler oldukça kıyamete kadar buranın sevabından Ethem Zengin abimiz de nasiplenecek."

"İmam Hatip Ortaokulu Yaptırma Sözü Aldı"

Konuşması esnasında Ethem Zengin'den Erzurum merkeze bir İmam Hatip Ortaokulu yaptırma sözü alan Vali Çiftçi, konuşmasını şöyle devam ettirdi: "Ethem Bey, sadece cami yaptırmakla kalmamış onun yanında okul, yol, köprü, mescit, çeşme ve aynı zamanda Kur'an Kursu da yaptırmış. Dolayısıyla sadaka-i cariye sayılan eserlerinin sayısını arttırmıştır. Amel defterinin ilelebet kapanmaması için bütün imkanlarını seferber etmiş. Allah varlığını ve sağlığını devam ettirsin. Kendisinden Erzurum merkezde de bir İmam Hatip Ortaokulu yaptırmasını istiyoruz. Sadaka-i cariyelerini böyle bir eserle taçlandırması Ethem Zengin ağabeyimize yakışır diye düşünüyorum. Bayrak Şairimiz Arif Nihat Asya'nın sözleriyle konuşmamı bitirmek istiyorum: 'Biz, kısık sesleriz... Minareleri, sen, ezansız bırakma, Allah'ım! Müslümanlıkla yoğrulan yurdu, Müslümansız bırakma, Allah'ım!' diyor hepsini muhabbetle selamlıyorum."

Konuşmaların ardından Vali Çiftçi, Ethem Zengin'e plaket takdim etti. - ERZURUM