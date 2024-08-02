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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, muhtarlarla bir araya geldi

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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Muhtarlar Derneği'ni ziyaret ederek muhtarlarla bir araya geldi. Vali Çiftçi, muhtarların taleplerini dinleyerek önemli bir görev yürüttüklerini belirtti.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, muhtarlarla bir araya geldi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti. Dernek Başkanı ve Rabia Ana Hatun Mahallesi Muhtarı olan Cemal Korkmaz ile şehrimizde görev yapan mahalle muhtarları tarafından karşılanan Vali Çiftçi, demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturan, devlet ile vatandaş arasında köprü kuran muhtarlarla bir müddet sohbet etti.

Muhtarların taleplerini dinleyen Vali Çiftçi, "Halkımızdan gelen talep ve ihtiyaçları kurumlara ulaştıran, devletin en temel temsilcileri konumundasınız. Bu yüzden vatandaşa hizmet gibi çok kutsal bir görev yürütüyorsunuz." dedi. Vali Çiftçi'nin ziyaretine, Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, İl Tarım ve Orman Müdürü Alpaslan Kenger, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Tamer Ekinci, İl İdare ve Denetim Müdürü Mevlüt Şendur eşlik etti - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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