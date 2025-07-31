Erzurum Valisi GÖKSEM'i Ziyaret Etti, Göçmen Kaçakçılığına Karşı Mücadele Vurgusu

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Aşkale Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ni (GÖKSEM) ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında, merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Çiftçi, düzensiz göçle mücadelede merkezin üstlendiği önemli rolü yerinde inceledi.

Kolluk kuvvetleri tarafından Erzurum'da 01 Ocak- 25 Temmuz tarihleri arasında göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 101 operasyon düzenlendi.

Bu operasyonlarda, 212 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunlardan 65'i tutuklandı, 38'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüpheliler hakkında adli işlemler devam ediyor. Göçmen kaçakçılığında kullanılan 95 araca el konuldu.

Güvenlik güçlerinin operasyonları ve denetimleri neticesinde 653 düzensiz göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Bu kişilerin sınır dışı işlemleri başlatıldı.

08 Aralık 2023 tarihinden bu yana kentte hizmet veren 3 Mobil Göç Noktası Araçlarında, 3 bin 545 yabancının kimlik kontrolü ve parmak izi sorgulaması yapıldı. 27 düzensiz göçmen tespit edilerek Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi (GÖKSEM) kolluk kuvvetleri tarafından yakalanan düzensiz göçmenlerin, Geri Gönderme Merkezlerine teslim edilene kadar geçici olarak bekletildiği ve işlemlerinin yürütüldüğü merkezler olarak dikkat çekiyor. Bu merkez sayesinde yabancıların işlemleri daha etkin, hızlı ve düzenli biçimde gerçekleştiriliyor. GÖKSEM'ler, düzensiz göçle mücadelede süreçlerin daha sağlıklı işlemesine olanak tanınıyor. - ERZURUM