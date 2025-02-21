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Erzurum Valisi Çiftçi, Basın Personelini Başarı Belgesi ile Onurlandırdı

Erzurum Valisi Çiftçi, Basın Personelini Başarı Belgesi ile Onurlandırdı
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeline gösterdikleri gayret ve özveri dolayısıyla 'Başarı Belgesi' takdim etti.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Valilik İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personelini "Başarı Belgesi" ile onurlandırdı.

Vali Çiftçi, Erzurum basınına ve kamuoyuna doğru ve zamanında bilgi aktarılması noktasında mesai mefhumu gözetmeksizin gösterdikleri gayret ve özveri için personeli tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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