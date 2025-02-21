Erzurum Valisi Çiftçi, Basın Personelini Başarı Belgesi ile Onurlandırdı

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Valilik İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personelini "Başarı Belgesi" ile onurlandırdı.

Vali Çiftçi, Erzurum basınına ve kamuoyuna doğru ve zamanında bilgi aktarılması noktasında mesai mefhumu gözetmeksizin gösterdikleri gayret ve özveri için personeli tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - ERZURUM