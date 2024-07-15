Erzurum Valiliği, gök gürültülü sağanak yağış konusunda vatandaşları uyardı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Son değerlendirmelere göre; 15.07.2024 Pazartesi günü Erzurum ve çevresinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İlimizin kuzey ve kuzey doğu kesimlerinde (Tortum, Uzundere, Narman, Oltu, Olur, Şenkaya ) kuvvetli yağış beklenmektedir. Yağışların Erzurum merkez için ise aralıklı (13.00-16.00/ 20.00-21.00) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi. - ERZURUM