Haberler

Erzurum'un Yavi Mahallesi'nde TOKİ Konutları İnşaatında Sona Gelindi

Erzurum'un Yavi Mahallesi'nde TOKİ Konutları İnşaatında Sona Gelindi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Çat ilçesi Yavi Mahallesi'nde yapımı devam eden TOKİ konutlarında inşaat çalışmaları yüzde 95 oranında tamamlandı. 15 Kasım'da hak sahiplerine teslim edilmesi planlanan konutlar, Bingöl-Karlıova depreminde hasar gören bölgeyi yenileme çalışmaları kapsamında inşa ediliyor.

Erzurum'un Çat ilçesi Yavi Mahallesi'nde yapımı devam eden TOKİ konutlarında sona doğru gelindi.

Vali Mustafa Çiftçi, Çat-Yavi Mahallesi Toplu Konut Alanı'nda incelemelerde bulundu. Vali Çiftçi, inşasında sona yaklaşılan toplu konut alanındaki çalışmalarla ilgili Çat Kaymakamı İrem Baha Yağan ve Erzurum Afet ve Acil Durum Müdürü Selahattin Karsli'den bilgi aldı.

14 Haziran 2020 tarihinde merkez üssü Bingöl- Karlıova depreminde hasar gören Yavi Mahallesi yenilendi. AFAD Başkanlığı tarafından TOKİ bünyesinde inşa edilen Yavi Toplu Konut alanında 56 konut ve 13 adet ahır bulunuyor. İmalatların yüzde 95'i tamamlandı. Bina içi ve dışı inşaat, mekanik ve elektrik imalatları tamamlandı. Bina dışındaki içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon imalatları tamamlandı. Bina içi elektrik ve sokak aydınlatmaları tamamlandı. Yol ve kaldırım imalatları devam ediyor. Konut ve ahırların 15 Kasım'da hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat

Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
Bomba iddia: İngiltere Başbakanı, Erdoğan görüşmesi öncesi Türkiye'ye 2 jet yolladı

Dünyanın gözü bu zirvede! Yola çıkmadan önce Ankara'ya 2 jet yolladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası düşme hattındaki takımdan flaş çağrı

Bahis skandalı sonrası düşme hattındaki takımdan flaş çağrı
Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Esra Ceyhan'ın son hali şaşırttı

Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Son hali şaşırtıcı
Komşuda deprem! 270 şubesi bulunan ülkenin en büyük bankası iflas etti

270 şubesi bulunan ülkenin en büyük bankası iflas etti
Süper Lig devlerinden bahis skandalı sonrası ilk açıklama

Süper Lig devlerinden bahis skandalı sonrası ilk açıklama
Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası düşme hattındaki takımdan flaş çağrı

Bahis skandalı sonrası düşme hattındaki takımdan flaş çağrı
Günlerdir yaşam savaşı veren Fatih Ürek hakkında yeni haber

Yoğun bakımda kritik süreç: Doktorlar ilaçları kesti
Bir kadın, komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...

Komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...
Adliye önünde kendi bacağına sıkan adam bakın kim çıktı

İnfial yaratan görüntü! Adliyeyi karıştıran kişi bakın kim çıktı
İstanbul'u sallayan depremin ardından Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı

"İncil'de de geçiyor" diyen Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı
Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini

Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini
Trabzon'da dikkat çeken eylem! Kokarca kıyafeti giyip horon tepti

Böcek şehri istila etti, vatandaş çareyi sokağa inmekte buldu
Karadağ, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya alıyor

Başbakan Türkiye kararını duyurdu: Vizesiz seyahati askıya alıyoruz
13 yaşındaki kızdan 5 gündür haber alınamıyor

13 yaşındaki kız günlerdir kayıp! Ailesi her taşın altına bakıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.