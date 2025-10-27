Erzurum'un Yavi Mahallesi'nde TOKİ Konutları İnşaatında Sona Gelindi

Erzurum'un Çat ilçesi Yavi Mahallesi'nde yapımı devam eden TOKİ konutlarında sona doğru gelindi.

Vali Mustafa Çiftçi, Çat-Yavi Mahallesi Toplu Konut Alanı'nda incelemelerde bulundu. Vali Çiftçi, inşasında sona yaklaşılan toplu konut alanındaki çalışmalarla ilgili Çat Kaymakamı İrem Baha Yağan ve Erzurum Afet ve Acil Durum Müdürü Selahattin Karsli'den bilgi aldı.

14 Haziran 2020 tarihinde merkez üssü Bingöl- Karlıova depreminde hasar gören Yavi Mahallesi yenilendi. AFAD Başkanlığı tarafından TOKİ bünyesinde inşa edilen Yavi Toplu Konut alanında 56 konut ve 13 adet ahır bulunuyor. İmalatların yüzde 95'i tamamlandı. Bina içi ve dışı inşaat, mekanik ve elektrik imalatları tamamlandı. Bina dışındaki içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon imalatları tamamlandı. Bina içi elektrik ve sokak aydınlatmaları tamamlandı. Yol ve kaldırım imalatları devam ediyor. Konut ve ahırların 15 Kasım'da hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. - ERZURUM