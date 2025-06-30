Erzurum'un Tekman İlçesinde Yeni Kaymakam Göreve Başladı

Erzurum'un Tekman İlçesinde Yeni Kaymakam Göreve Başladı
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Düzce Yığılca'da görev yaparken Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Tekman'a atanan Kaymakam Hüseyin Demirkol, düzenlenen bir törenle göreve başladı.

Erzurum'un Tekman ilçesine atanan Kaymakam Hüseyin Demirkol görevine başladı.

Tekman Kaymakamı Hüseyin Demirkol için bugün Kaymakamlık binası önünde daire amirlerinin katılımı ile karşılama töreni düzenlendi.

Düzce Yığılca'da görev yaparken Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Tekman'a atanan kaymakam Hüseyin Demirkol ilçedeki görevine başladı.

İlçe hükümet konağı önünde karşılanan kaymakam Demirkol daha makama geçerek daire amirleri ile toplantı yaptı, tebrikleri kabul etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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