Erzurum'un kuzey ilçelerinde doğal buzdolapları kullanılıyor

Erzurum'un kuzey ilçelerinde asırlardır köylüler tarafından kullanılan doğal buzdolapları 12 ay kesintisiz hizmet veriyor.

Erzurum'un Olur ilçesi Ormanağzı köyü sakinleri, yüz yıllardır doğal buzdolaplarında yiyeceklerini saklıyorlar, gıda malzemelerini sağlıklı bir şekilde muhafaza ediyorlar. Bunları yaparken tek kuruş daha elektrik masrafları olmuyor.

Ormanağzı köyünün bir çok noktasındaki kayalıklarda bulunan oyuklarda tulum peyniri, çaşır, tereyağı ve bir çok salamura yiyeceklerini saklayan vatandaşlar ürünlerin farklı lezzet kazandığını ifade ettiler. Doğal buzdolaplarında yaz aylarında ortalama sıcaklık 5-6 derece oluyor. Oyukların içerisindeki doğal soğuk hava nedeniyle yiyeceklerin buzdolabından daha iyi sakladığına inanan köylüler adeta doğal buzdolabı olan minik mağaralara gözleri gibi bakıyorlar. Doğal buzdolaplarına yerleştirilen peynirler ise Nisan-Ekim ayına kadar kışın tüketilmek üzere muhafaza ediliyor. Ormanağzı köyü sakinlerinden Onur Sezgin, "Peynirlerimiz burada bekledikçe ayrı bir lezzet ve tat kazanıyor. Buzdolabına konulan peynirler, zaman zaman bozulabiliyor ancak mağarada saklanan peynirlerde böyle bir şey söz konusu değil. Peynir saklama telaşımız Nisan aylarında başlıyor ve yıl sonuna doğru tekrar buradan çıkarılarak tüketiliyor" şeklinde konuştular. - ERZURUM