Erzurum, TÜBİTAK proje başvurularında Türkiye birincisi oldu

2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında düzenlenen TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması başvuru sonuçları açıklandı. Açıklanan verilere göre Erzurum, 2 bin 896 proje başvurusu ile Türkiye genelinde birinci sırada yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

Bilimsel düşünceyi merkeze alan eğitim anlayışıyla dikkat çeken Erzurum, bu sonuçla birlikte araştıran, sorgulayan ve üreten öğrenci profiliyle Türkiye'ye örnek oldu.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, şu ifadeleri kullandı: "TÜBİTAK 2204-A başvuru sayılarında Erzurum'un Türkiye birincisi olması, ilimizde bilim ve araştırma kültürünün güçlü bir şekilde benimsendiğinin somut bir göstergesidir. Bu başarı; azimli öğrencilerimizin, özveriyle rehberlik eden öğretmenlerimizin ve süreci destekleyen okul yöneticilerimizin ortak emeğinin sonucudur. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, bilimi merkeze alan çalışmalarımız artarak devam edecektir."

Ekici, elde edilen bu başarıdan dolayı projelere katkı sunan tüm öğrenci ve öğretmenleri tebrik ederek, Erzurum'un bilimsel projelerdeki liderliğini sürdüreceğine olan inancını da dile getirdi. - ERZURUM