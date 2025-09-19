Haberler

Erzurum Teknik Üniversitesi, TEKNOFEST'te Yer Aldı
Erzurum Teknik Üniversitesi, 17-21 Eylül 2025 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'te öğrenci projelerini sergileyerek yoğun ilgi topladı. ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, etkinliğin gençlerin teknolojiye olan ilgisini artırdığını belirtti.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te bu yıl da yerini aldı.

17-21 Eylül 2025 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen festival, teknolojiye ilgi duyan milyonlarca ziyaretçiyi bir araya getiriyor. Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda düzenlenen dev organizasyonda yer alan ETÜ'nün standı ise ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Festival kapsamında ETÜ Teknoloji Takımları Koordinatörlüğü bünyesinde yarışmalara katılan öğrenci takımları, geliştirdikleri projeleri sergilerken; MUCİTPARK Bilim ve Fikir Atölyesi ise bilim, ahşap, uygulamalı deney ve sanal gerçeklik atölyeleriyle çocuklar ve gençler için bilimi eğlenceli hale getiriyor.

Festivali yerinde takip eden ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, TEKNOFEST'in Türkiye'nin geleceğini inşa eden stratejik bir platform olduğunu ifade ederek, "TEKNOFEST, gençlerimizin teknolojiye olan ilgisini diri tutan, onları üretmeye ve düşünmeye teşvik eden çok önemli bir organizasyon. ETÜ olarak bu yıl da TEKNOFEST heyecanının bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Standımızda, öğrencilerimizin büyük bir özveriyle hazırladığı projeler sergileniyor. Bu projelerin, öğrencilerimizin takım çalışması ile problem çözme becerilerini sergilediği ve mühendislik bilgilerini pratiğe döktüğü çalışmalar olması bakımından oldukça kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca MUCİTPARK Bilim ve Fikir Atölyemiz, çocuklar ve gençler için bilimin eğlenceli yönünü keşfetmelerini sağlayan uygulamalı etkinlikleriyle festivalin ilgi odağı haline geldi. Bu organizasyonun gençlerin bilime olan ilgisini artırması ve proje geliştirme kültürünü yaygınlaştırması açısından büyük değer taşıdığına inanıyoruz. ETÜ olarak bu süreçte daima öğrencilerimizi destekledik ve desteklemeye devam edeceğiz. Bu vesileyle, festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
