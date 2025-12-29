ETÜ Mühendislik ve Biyoteknoloji alanında geliştirdiği projelerle teknik üniversiteler birliğine katkı sunacak

Teknik Üniversiteler Birliği (TU11) tarafından yürütülen BAP İş Birliği Araştırma Projeleri çağrısı kapsamında Erzurum Teknik Üniversitesi'nin (ETÜ) iki projesi desteklenmeye hak kazandı.

Teknik üniversiteler arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi, ulusal kalkınma hedefleri doğrultusunda kritik araştırma alanlarında sinerji oluşturmayı ve yüksek katma değerli bilimsel çıktılar üretilmesini amaçlayan Teknik Üniversiteler Birliği tarafından yürütülen BAP İş Birliği Araştırma Projeleri'nin değerlendirme sonuçlarına göre, ETÜ'de geliştirilen "Yapı Sağlığı İzlemede Akıllı ve Hızlı Analiz Yaklaşımı: Yapay Zeka Tabanlı Kısa Süreli Veri Değerlendirmesi" ve "Dopaminin Etiketsiz ve Seçici Tespiti için PDA-MIP Tabanlı Fiber Optik Sensörün Geliştirilmesi" başlıklı projeleri için destek aldı.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlker Kazaz'ın yürütücülüğünü yaptığı "Yapı Sağlığı İzlemede Akıllı ve Hızlı Analiz Yaklaşımı: Yapay Zeka Tabanlı Kısa Süreli Veri Değerlendirmesi" başlıklı projede, büyük ölçekli mühendislik yapılarından elde edilen titreşim verileri, yapay zeka ve derin öğrenme tabanlı yöntemlerle kısa süreli kayıtlar üzerinden analiz edilecek. Özellikle baraj gibi kritik altyapıların sürekli izlenmesinde karşılaşılan yüksek veri hacmi ve işlem maliyetlerinin azaltılmasına odaklanan projede, kısa veri segmentleriyle güvenilir modal parametre tahmini yapılabilecek. Proje, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ve Yıldız Teknik Üniversitesi koordinasyonunda yürütülecek.

Fen Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güven Turgut yürütücülüğünü yaptığı "Dopaminin Etiketsiz ve Seçici Tespiti için PDA-MIP Tabanlı Fiber Optik Sensörün Geliştirilmesi" başlıklı proje, sağlık ve biyoteknoloji alanında yenilikçi bir sensör teknolojisinin geliştirilmesini amaçlıyor. Proje kapsamında, nörolojik hastalıkların erken tanısında kritik öneme sahip dopamin, yüksek hassasiyet ve seçicilikle tespit edilebilecek yeni nesil bir fiber optik biyosensör ile analiz edilecek. Erzurum Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi iş birliğiyle yürütülecek çalışmada; nanoyapılı kaplamalar, moleküler baskılama teknikleri ve ileri yüzey modifikasyon yöntemleri bir arada kullanılacak.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, BAP İş Birliği Araştırma Projeleri 2025 yılı çağrısı kapsamında destek alan 16 projenin ikisin ETÜ'den çıkmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade ederek: "Teknik Üniversiteler Birliği çatısı altında desteklenen iki projemiz, mühendislik ve biyoteknoloji alanlarında yenilikçi çözümler sunuyor. Projelerin gerek temel bilimler gerekse de uygulamalı çalışmalar açısından önemli bilimsel katkılar sağlayacağına inanıyorum. Ayrıca Teknik Üniversiteler Birliği akademisyenlerimizin bilgi ve deneyimlerini pekiştirmesine, üniversitemizin araştırma kapasitesini güçlendirmesine ve ulusal kalkınma hedeflerine katkıda bulunacak uygulamalı çıktılar üretmesine de olanak tanıyacak. Bu vesileyle hocalarımızı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu. - ERZURUM