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Erzurum Teknik Üniversitesi'nden Yenilikçi Proje: Gaz Algılama Teknolojisinde Çığır Açıyor

Erzurum Teknik Üniversitesi'nden Yenilikçi Proje: Gaz Algılama Teknolojisinde Çığır Açıyor
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Erzurum Teknik Üniversitesi Fotonik programı doktora öğrencisi Ayça Coşkun liderliğindeki proje, iki boyutlu Janus In2SSe malzemesinin gaz algılama özelliklerini inceleyerek hava kirliliği ile mücadelede önemli bir adım atıyor. Proje, TÜBİTAK 1002 kapsamında destek alınarak geliştirilecek.

Erzurum Teknik Üniversitesi Fotonik programı doktora öğrencilerinden Ayça Coşkun'un yürütücü, Prof. Dr. Güven Turgut'un danışman ve Dr. Öğr. Üyesi Mehtap Aygün Çağlar'ın araştırmacı olduğu "İki Boyutlu Janus In2SSe Malzemesinin Sentezi ve Gaz Algılama Özelliklerinin Deneysel Olarak İlk Kez İncelenmesi" başlıklı proje TÜBİTAK 1002 kapsamında destek almaya hak kazandı.

Projede yeni nesil fonksiyonel iki boyutlu malzemelerin tasarımı ve modifiyesi ile hava kirletici, zehirli ve yanıcı gazların düşük oranlarda oldukça hassas bir şekilde algılanması hedefleniyor. TÜBİTAK tarafından destek almaya hak kazanan proje küresel ısınmaya sebep olan hava kirletici ve insan sağlığına zararlı gazların algılanması ile yaşam ortamları, endüstri, tarım, laboratuvar ve ulaşım gibi çevrelerde insan ve diğer canlı türlerinin korunması açısından büyük önem taşıyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hava Kirliliği Teknoloji Tübitak erzurum Eğitim Çevre Yerel

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