Erzurum Teknik Üniversitesi'nden Eğitimde Önemli Başarı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), eğitimde kalite güvencesini güçlendirmeye yönelik yürüttüğü sistematik çalışmaların sonucunda önemli bir başarıya daha imza attı.

Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği ve Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans programları, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) kriterlerini sağlayarak TYÇ logosu kullanma hakkı elde etti.

Kalite Koordinatörlüğü öncülüğünde sürdürülen çalışmalar kapsamında, ilgili programlarda öğrenme çıktılarının güncellenmesi, müfredatların TYÇ seviyeleriyle uyumlaştırılması, kalite güvence süreçlerinin güçlendirilmesi ve öğrenci merkezli eğitim yaklaşımının daha etkin şekilde uygulanması gibi birçok başlıkta iyileştirmeler hayata geçirildi. Program yeterliliklerinin TYÇ ile uyumlu hale getirilmesinin ardından gerçekleştirilen dış değerlendirme sürecinin başarıyla tamamlanmasıyla beş lisans programı TYÇ logosu almaya hak kazandı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, söz konusu kazanımın ETÜ'nün eğitimde mükemmellik hedefi doğrultusunda sürdürdüğü kararlı adımların bir çıktısı olduğunu dile getirerek: "ETÜ olarak nitelikli, şeffaf ve uluslararası standartlarla uyumlu bir eğitim sunmayı stratejik önceliklerimizin merkezine yerleştiriyoruz. TYÇ logosu kullanım hakkının elde edilmesi, programlarımızın ulusal yeterlilik sistemine tam uyumlu olduğunu ortaya koyan önemli bir göstergedir. İnanıyorum ki kısa süre içerisinde tüm programlarımız Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) sertifikasyonunu elde edecek. Bu vesileyle sürece katkı sunan tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ERZURUM