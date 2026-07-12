Türk hakem Çisil Güngör tarihe geçti

Türk basketbol hakemi Çisil Güngör, 2026 NBA Yaz Ligi'nde Minnesota Timberwolves ile New Orleans Pelicans arasında oynanan karşılaşmada görev aldı.

NBA YAZ LİGİ'NDE GÖREV ALDI

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çisil Güngör, ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen organizasyonda Minnesota Timberwolves ile New Orleans Pelicans arasında oynanan maçın hakemlerinden biri oldu.

ADINI TARİHE YAZDIRDI

Genç ve başarılı hakem Çisil Güngör, böylece NBA Yaz Ligi'nde maç yöneten ilk Türk kadın hakem olarak tarihe geçti.