Erzurum Teknik Üniversitesi Kütüphanesine 12 Bin Eserlik Bağış

Erzurum Teknik Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı alanının seçkin akademisyenlerinden Prof. Dr. Turgut Karabey'in 12 bin 680 eserlik kıymetli kitap bağışı ile kütüphane koleksiyonunu genişletti.

Bağışlanan eserler arasında nadir el yazmaları, klasik Türk şiirinin önemli divanları, Türk edebiyatı tarihinin temel tezkireleri, halk hikayeleri, destanlar, modern romanlar ve edebiyat eleştirisi kitapları yer alıyor. Bu değerli koleksiyon, üniversitenin öğrencileri ve araştırmacılarının Türk Dili ve Edebiyatının köklü mirasını derinlemesine incelemelerine olanak sağlayacak.

Turgut Karabey adına iki okuma salonunun açıldığı kütüphanede düzenlenen törene katılan Prof. Dr. Karabey, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ile birlikte koleksiyonu inceleyerek üniversitenin bu kültürel mirası sahiplenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Rektör Çakmak, böylesine değerli bir bağışın üniversiteye kazandırılmasından dolayı Prof. Dr. Karabey'e derin şükranlarını sunarak, "Hocamızın edebi ve ilmi birikimini geleceğin nesilleriyle buluşturacak bu armağan, her bir sayfasında ayrı bir hazine barındıran, eşsiz bir kültür hazinesidir" ifadelerini kullandı. - ERZURUM