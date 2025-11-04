Haberler

Erzurum tarihine yürüyor

Güncelleme:
Erzurum'da, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşının en önemli çatışmalarından biri olan ve halkın büyük kahramanlık gösterdiği Aziziye Savunmasının 148. yıl dönümü dolayısıyla yürüyüş ve anma programı yapılacak.

Erzurum Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Aziziye Destanı'nın ruhunu yaşatmak, ecdadımıza vefa göstermek ve milli şuurumuzu diri tutmak amacıyla Tabyalar Yürüyüşü'nü bu sene de aynı heyecanla düzenleyeceğiz. Tüm hemşehrilerimizi, Karskapı Şehitliği önünden saat 07.00'de başlayacak bu anlamlı yürüyüşe davet ediyoruz" denildi.

9 Kasım 2025 saat 07.00'da başlayacak olan yürüyüşün başlangıç noktası Karskapı Şehitliği Önü olarak belirlendi. - ERZURUM

