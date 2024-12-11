Üye Girişi
Haberler
Esad son ana kadar bu evde bekledi! Etrafa saçılmış fotoğraflar dikkat çekti

Esad son ana kadar bu evde bekledi

 İşte Esad'ın yanında götürdüğü milyarlarca doların kaynağı: Zehir fabrikası

İşte Esad'ın yanında götürdüğü milyarlarca doların kaynağı

 İşte Esad'ın ilk kez görülen ilginç kareleri

İşte Esad'ın ilk kez görülen ilginç kareleri
Trump'ın Türkiye adayı, Hafize Gaye Erkan'ın eski patronuymuş

Trump'ın Türkiye adayıyla ilgili dikkat çeken detay

Erzurum Şehir Hastanesi'nde Kapalı Kalça Artroskopisi Ameliyatı Başarıyla Gerçekleştirildi

Erzurum Şehir Hastanesi'nde Kapalı Kalça Artroskopisi Ameliyatı Başarıyla Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Şehir Hastanesi'nde ilk kez uygulanan kapalı kalça artroskopisi ameliyatı, uzman bir ekip tarafından başarıyla tamamlandı. Hasta, ameliyat sonrası hızlı bir iyileşme süreci geçiriyor.

Erzurum Şehir Hastanesi'nde yapılan operasyonla bir ilk gerçekleştirildi ve kapalı kalça artroskopisi ameliyatı başarıyla sonuçlandırıldı.

Erzurum Şehir Hastanesinde ilk defa uygulanan kapalı kalça artroskopisi ameliyatı, ortopedi kliniği idari sorumlusu Op. Dr. Nasuhi Altay, ortopedi kliniği eğitim sorumlusu Doç. Dr. Esra Demirel, Op. Dr. Soner Özcan ve Op. Dr. Fatih Emre Topsakal tarafından gerçekleştirildi. Ortopedi Kliniği İdari Sorumlusu Op. Dr. Nasuhi Altay, kalça artroskopisinin; kalçadaki yapısal problemlerden kaynaklanan sıkışma hastalığı ve spor veya travmalara bağlı kalçanın eklem içi patolojilerinde uygulanan, Türkiye'de ve dünyada sayılı merkezde yapılan kapalı bir ameliyatı olduğunu ifade ederek, "Kalça eklemi vücudun en büyük eklemi olup, sıkışma ve diğer kalça eklem içi patolojileri tedavi edilmediğinde erken yaşlarda kalça kireçlenmesi kaçınılmaz. Kalça artroskopisi kalça eklemine 3-4 küçük delikten girilerek kamera yardımıyla yapılmakta, hasta ertesi gün yürütülmekte, 2 gün içinde taburcu edilmekte, ve 4-6 hafta içinde günlük hayatına dönebilmektedir" dedi.

"Kapalı ameliyat hasta açısından büyük konfor"

Kendilerine gelen hastanın kalça ekleminde hareket kısıtlılığı, oturup kalkarken, çömelirken, merdiven çıkarken ağrı şikayetiyle başvurduğunu ifade eden Op. Dr. Nasuhi Altay, "Biz hastamızda tomografi, MR ve direkt grafi dediğimiz görüntüleme yöntemlerini yaptıktan sonra kalçada sıkışmada dediğimiz bir hastalığı tespit ettik. Kendisine hastalığının ne olduğunu anlattık. Hastamıza kapalı ameliyat yapacağımızı söyledik. Hastada bize güvendi ve o şekilde ameliyatımızı gerçekleştirdik. Bu hastalığın hazırlığı 1-2 saat sürüyor. Ameliyatımız da ortalama 3,5 saat kadar bir süre almış oldu. Kapalı ameliyat hasta açısından büyük konfor. Ameliyat ağrıları az oluyor. İkincisi normalde açık bir ameliyat yapmak gerekirken kapalı ameliyatla dokuya daha az zarar vermiş oluyorsunuz. ve hastanın mobilizasyonu dediğimiz, kalkıp yürümesi üzerine basması ve ağrı şikayetleri açık ameliyatlara göre çok daha iyi oluyor. Bugün ameliyatımızın birinci günündeyiz. Bugün hastamıza pasif hareketler gösteriyoruz. Üzerine yüklenmeden, basmadan kalkıp yürütüyoruz. Fizyoterapist eşliğinde de hareketlerimizi gösteriyoruz. Egzersizlerini burada yaptırdıktan sonra inşallah bir ve iki gün içerisinde de taburcu yapmış olacağız" şeklinde konuştu.

"Şu an çok iyiyim"

35 yaşındaki Celalettin Sever, hareket kısıtlılığı ve ağrılarının olduğunu belirterek Erzurum Şehir Hastanesi'ne müracaat ettiğini belirterek, "Kalçamda şiddetli ağrılar oluyordu. Merdiven çıkarken zorlanıyordum. Bu yüzden dolayı hastaneye başvurdum. Op. Dr. Nasuhi Altay hocamla görüştüm. Kalça sıkışma sendromu olduğunu söyledi. Ameliyat oldum ve bugün birinci günüm. Şu an herhangi bir sıkıntım yok. Çok az bir ağrım var sadece. Birkaç güne yürümeye başlayacağım. Tüm hocalarıma teşekkür ediyorum" dedi. Op. Dr. Nasuhi Altay, Erzurum Şehir Hastanesi ortopedi kliniğinde ekip olarak güncel literatür ışığında, spor cerrahisi, travma, pelvis cerrahisi, artroplasti, el cerrahisi, pediatrik ortopedi ve vertebra alanındaki tüm operasyonlar yaptıklarını ifade ederek, "Sadece şehrimize değil tüm bölge halkına hizmet vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bize bu fırsatı sunan hastane idaremize de teşekkürü bir borç biliriz" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

İşte Esad'ın yanında götürdüğü milyarlarca doların kaynağı
img

Prof. Dr. Rasim Dönmez: Suriye'den Türkiye'ye bir göç olacak!
img

Esad kaçarken ülkenin geleceğini de çalmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İstanbul İSKİ su kesintisi! 11-12 Aralık Esenyurt, Pendik, Bağcılar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Pastel de nata tarifi! MasterChef Pastel de nata nasıl yapılır? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Nizip, Nurdağı 11-12 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 11 Aralık Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 11 Aralık Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? İZSU İzmir su kesintisi! 11-12 Aralık Urla, Seferihisar, Kınık su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef eleme adayları kim? 11 Aralık Çarşamba bugün kimler potada? KOSKİ Konya su kesintisi! 11-12 Aralık Selçuklu, Meram, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 11-12 Aralık Çankaya, Yenimahalle, Etimesgut su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Leyla 13. bölüm tek parça full HD izleme linki!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.