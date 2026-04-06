Erzurum protokolü ve Erzurumsporlu yıldızlar gençler için sahaya indi

TÜGVA Erzurum İl Temsilciliğince düzenlenen, 'GençLig Liseler Arası Futbol Turnuvası'nın tanıtım programında, Erzurumsporlu futbolcular, kentin yöneticileri ve davetlilerden oluşan takımlar sahada kozlarını paylaştı.

TÜGVA Erzurum İl Muhammed Faruk Kömeç, liseli gençleri sporun birleştirici gücüyle buluşturan 'GençLig Liseler Arası Futbol Turnuvası'nın tanıtımı Erzurum'da gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Yoğun katılım ve destek bizleri mutlu etti. Gençlerimize yönelik faaliyetlerimizi artırarak devam edeceğiz. Gençlerin kardeşlik ruhunu, fair-play anlayışını ve milli-manevi değerleri spor aracılığıyla pekiştirmeyi amaçlayan organizasyonumuza katkısı olan herkese teşekkür ederiz" dedi. Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi sahasında yapılan maçta, takımlar sahaya "Şehitlere Rahmet, Filistin'e Destek" pankartıyla çıktı.

Dostça biten bir maç oldu

Beraberlikle biten maçın sonunda konuşan Erzurum Valisi Aydın Baruş ve TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Gürkan Emece, hem gençlere öncülük etmek hem de sporcun birleştirici yönünü ortaya koymak için bir araya geldiklerimi dile getirdi.

Kırmızı ve beyazdan oluşan takımlar, Erzurumsporlu futbolular Eren Tozlu, Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Baiye ile Kulüp Antrenörü Serkan Zaimoğlu, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Erzurum Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, DAGC Başkanı Ayhan Türkez, TFF Erzurum Bölge Temsilcisi Mehmet Akif Fencioğlu, TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Gürkan Emece, TÜGVA Erzurum İl Temsilcisi Muhammed Faruk Kömeç ve davetlilerden oluştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı